I prestiti INPS possono essere un’opportunità molto vantaggiosa e conveniente per i pensionati che hanno bisogno di liquidità extra.

I pensionati che coltivano il desiderio di lanciarsi in progetti personali o che sono costretti a far fronte a qualche spesa imprevista hanno opportunità di accedere al credito ancora più interessanti. Merito delle recenti politiche monetarie da parte della Banca Centrale Europea: Francoforte, come noto, ha tagliato i tassi d’interesse rendendo più facile procurarsi liquidità extra.

Una opzione finanziaria conveniente e sicura, da questo punto di vista, si può trovare nei prestiti per pensionati in convenzione con l’INPS. Si tratta di una soluzione pensata e appositamente studiata per i titolari di un assegno pensionistico che hanno bisogno di avere un finanziamento a condizioni agevolate. Ecco come funzionano i prestiti INPS e perché sono convenienti.

Prestiti INPS per pensionati, come funzionano e quanto si risparmia

I prestiti INPS per pensionati sono una formula di finanziamento basata sul meccanismo della cessione del quinto. Questi finanziamenti prevedono un piano di rimborso a tassi fissi e vantaggiosi rispetto alle soluzioni normalmente reperibili sul mercato. Questo permette una pianificazione più serena delle spese, senza il rischio di oscillazione nei costi.

Uno dei vantaggi principali dei prestiti INPS rivolti ai pensionati consiste negli importi finanziabili, piuttosto consistenti. Il prestito può andare da una cifra minima di 5mila euro a un massimo di 75mila. Nella rata del prestito è integrata poi la garanzia assicurativa sotto forma di polizza per il rischio vita, così da garantire la continuità del rimborso senza gravare sugli eredi.

È garantita la totale trasparenza: non ci sono spese nascoste, costi accessori imprevisti o commissioni supplementari. Le condizioni del finanziamento sono chiare e precise e a tassi molto competitivi. Il piano di ammortamento è flessibile: si va da una durata minima di 24 mese fino a un massimo di 120 mesi. La rata è fissa e non supera mai un quinto dell’importo netto della pensione.

Le rate vengono prelevate automaticamente dalla pensione. Altro vantaggio: la rapidità con cui i prestiti INPS possono essere ottenuti grazie alla gestione totalmente digitale. C’è anche la possibilità di avere il supporto di un consulente finanziario che seguirà il pensionato in tutte le fasi del prestito, a partire dalla domanda online.

Infine, altra cosa interessantissima è il fatto che non verranno richieste garanzie aggiuntive (tipo ipoteche) come condizioni per poter ottenere il prestito. Non sarà nemmeno necessario giustificare l’utilizzo della somma di denaro richiesta, fatte salve le disposizioni di legge previste in materia di antiriciclaggio.