I lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in pensione nel 2027 devono presentare domanda entro il primo maggio 2026. A precisarlo è l’Inps. Chi non lo fa non perderà il diritto al pensionamento anticipato, ma vedrà la data di addio al lavoro slittare fino a tre mesi.

Le domande devono essere presentate entro il 1 maggio 2026 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027. È necessario aver maturato una quota di 97,6 per i lavoratori dipendenti (con almeno 35 anni di contributi e un’età minima di 61 anni e sette mesi) e 98,6 per gli autonomi (con almeno 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età). L’attività usurante deve essere stata svolta per almeno metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10.

I requisiti spettano ai lavoratori addetto alla “linea catena”

I requisiti non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028. Sono interessati i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.