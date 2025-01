E’ arrivato il momento di salutare il tuo capo visto la pensione anticipata a 56 anni: scopriamo insieme tutti i dettagli

Uno dei momenti migliori che il pubblico realizza dopo aver lavorato una vita e fatto dei sacrifici mai visti prima è proprio la pensione. Nella società moderna chi non aspetta altro che questo momento? Purtroppo, però, soprattutto in Italia, l’età pensionabile è davvero molto elevata ed è proprio per questo che vi sono delle modifiche per alcune categorie di utenti nel quale potrebbero usufruire del beneficio della pensione anticipata.

La pensione, come più volte affermato, è un traguardo importante per chi, come moltissimi dei nostri genitori, hanno fatto tantissimi sacrifici affinché il lavoro portasse ad un buon guadagno. Quando arriva questo meraviglioso momento, ci sta che puoi anche goderti di un po’ di tempo libero insieme ai tuoi nipotini, alle persone che vuoi bene ma anche ai tuoi hobby.

Durante il periodo della pensione, infatti c’è chi si fa un bel viaggio esotico e si trasferisce in mete paradisiache e chi preferisce godersi il suo tempo a leggere un buon libro e stare in compagnia dei suoi carissimi amici.

Uno dei problemi che però si soffermano i nostri lettori è proprio quello dell’età pensionabile che non fa altro che aumentare; non tutti lo sanno ma queste categorie potrebbero andare in pensione a 56 anni: scopriamo insieme i dettagli.

Pensione anticipata, ecco come fare ad andarci a 56 anni

Grazie alle novità previste dalla Legge di Bilancio del 2025, a godere di una pensione anticipata sono soprattutto le lavoratrici proprio con la classica Opzione Donna. Andiamo a vedere in cosa consiste e cosa cambia dalla classica Legge che conosciamo tutti.

Grazie a questa Opzione Donna che consente alle donne di andare anticipatamente in pensione, nel 2025 quelle impiegate in aziende in crisi, licenziate, con un’invalidità minima del 74% con almeno 2 figli o un parente disabile grave da almeno 6 mesi, possono decidere di andare in pensione anticipatamente di qualche anno.

Non tutti lo sanno, ma se avete dei figli , per ogni figlio vale 4 mesi di sconto sull’età di uscita. Ec è proprio per questo che si può andare in pensione all’età di 56 anni al posto di 59.

Attenzione, però, perché per usufruirne deve necessariamente versare l’importo minimo di 2.8 volte l’assegno sociale e, per chi ha un’invalidità di almeno l’80% di andare in pensione già a 56 anni.