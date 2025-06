Finalmente inizia i mesi migliori per i pensionati italiani, quest’anno le vacanze estive le passeranno da nababbi.

Ci sono periodi dell’anno che molti pensionati italiani aspettano con ansia, in attesa non solo di ricevere la pensione mensile ma anche qualche novità. Dietro l’apparente routine delle pensioni, infatti, si nasconde un meccanismo ben orchestrato che permette di affrontare i mesi più cari con un po’ di leggerezza in più.

Vero è che mese di giugno si è rivelato problematico, a causa di alcune riduzioni legate a vecchi bonus erogati durante il governo Draghi. Ma non tutto è perduto e già dal mese prossimo tornano le buone notizie, gli aumenti di pensione e i bonus per molti ex contribuenti.

La ricca estate 2025 si avvicina

Luglio, agosto e settembre saranno i mesi della rinascita per molti pensionati italiani, che potranno godere di aumenti e maggiorazioni sull’assegno mensile della pensione. E si inizia proprio da luglio, che molti considerano come uno dei più attesi per un importante fattore economico, la consegna della quattordicesima.

Questo piccolo tesoro aggiuntivo, creato per premiare chi ha lavorato a lungo e ora percepisce un assegno pensionistico e si trova sotto certe soglie di reddito. Certo, non tutti la ricevono, perché il diritto dipende dall’importo della pensione e dalla carriera contributiva, ma certamente è un ingresso che potrà aiutare molte famiglie italiane.

La quattordicesima spetta ai pensionati con un trattamento mensile fino a 1,5 volte il minimo INPS, e a chi arriva fino a 2 volte quel minimo. A fare quindi la vera differenza sono però gli anni di contributi versati, più anni accumulati si hanno, più alta sarà la somma aggiuntiva.

Luglio vedrà così la pensione gonfiarsi notevolmente, si parla di importi che variano da circa 336 euro fino a 655 euro, a seconda dei casi. Ma se luglio regala la quattordicesima, agosto e settembre non sono da meno e portano con sé altre buone notizie per tutti i pensionati.

In questi mesi arriveranno gli aumenti dovuti ai rimborsi fiscali, che procedono in basse ai pagamenti degli eventuali crediti IRPEF collegati al modello 730. Questi rimborsi non sono uguali per tutti e cambiano in base ai redditi dichiarati con la modulistica relativa, ma non sarà l’unica differenza.

Gli accrediti che seguono la tempistica con cui il pensionato consegna la dichiarazione dei redditi, la cui scadenza è il 20 di giugno. Chi rispetta la consegna può contare di vedere i rimborsi già a partire da agosto, mentre chi ritarda dovrà pazientare fino a settembre 2025.