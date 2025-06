In queste settimane è tornato il caldo molto intenso che ha portato a un aumento dei consumi di gelato. Ma come ha rivelato una ricerca dell’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, questo prodotto nell’ultimo anno ha registrato aumenti consistenti che si aggirano intorno al 9 per cento. Molto più alti sono stati gli aumenti dei gelati confezionati con lo stecco e quelli in vaschetta, aumentati rispettivamente del 24 per cento e del 23 per cento. Cerchiamo quindi di capire nello specifico cosa sta accadendo e a cosa è dovuta questa crescita.

Se paragoniamo gli aumenti di questi mesi con gli anni passati, si scopre che c’è un divario rispetto al 2021 del 42 per cento e del 138 per cento rispetto al 2002. Come ha detto a Fanpage il vicepresidente di Federconsumatori Fabrizio Ghidini, questa crescita dei prezzi è dovuta all’aumento dei costi di prodotti come il cacao e il caffè, cresciuti molto di più di altri beni a causa di vari fattori tra cui quelli meteorologici come la siccità, che sta mettendo in ginocchio i paesi africani da cui provengono queste materie prime. C’è stato poi un aumento generalizzato dell’energia elettrica che si ripercuote sia sulla produzione del gelato artigianale, sia su quella industriale.

Ghidini ha spiegato inoltre che le aziende produttrici hanno scelto di mantenere i prezzi alti dato che, non essendo il gelato un prodotto generalmente molto costoso, è comunque possibile mantenere un certo margine dato che il consumatore, a fatica, decide di rinunciare a consumarlo.

Un’altra ricerca commissionata da Facile.it e Consumerismo No Profit, ha confermato gli aumenti ed ha aggiunto un altro dato: oltre al cacao, a crescere sono stati anche i costi del latte e dello zucchero, con rincari che si aggirano tra il 50 per cento e il 100 per cento.

La shrinkflation

Un altro fenomeno che riguarda i gelati e non solo è quello della cosiddetta shrinkflation, ovvero la pratica di mantenere la confezione in vendita uguale riducendo però la quantità di gelato presente all’interno. Una pratica scorretta e speculativa, con un margine di guadagno assolutamente indebito, ha spiegato ancora Federconsumatori.