Bonus per coppie senza figli: sono disponibili diverse agevolazioni. Ecco tutti i benefit che si possono ottenere in questo 2025.

Nel panorama delle politiche di sostegno economico in Italia, è fondamentale riconoscere che anche i single e le coppie senza figli possono beneficiare di una serie di bonus e aiuti finanziari nel 2025. Queste misure, che spaziano dai fringe benefit alle agevolazioni per la prima casa, fino ai contributi per le bollette e per gli studenti fuori sede, rappresentano un’importante opportunità di supporto per nuclei familiari meno numerosi. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le principali agevolazioni disponibili.

Tutti i bonus per coppie senza figli e single

Uno degli strumenti più significativi previsti dalla manovra economica del 2025 è il fringe benefit, un’indennità aggiuntiva che può arrivare fino a 1.000 euro esentasse per i dipendenti. Questa misura è pensata per incentivare il lavoro e migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori. Per i nuovi assunti che si trasferiscono a oltre 100 chilometri dal proprio luogo di residenza per motivi di lavoro, è prevista un’esenzione fiscale che può toccare i 5.000 euro. È importante notare che il reddito annuo non deve superare i 35.000 euro per accedere a queste agevolazioni.

Un’altra misura di grande interesse è il bonus prima casa, destinato ai giovani contribuenti sotto i 36 anni al momento del rogito. Questo bonus prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di immobili destinati a prima abitazione. Per accedere a questa agevolazione, il reddito ISEE non deve superare i 40.000 euro annui. È un’opportunità significativa in un contesto di mercato immobiliare spesso difficile per i giovani, che possono così affrontare in modo più agevole l’acquisto della loro casa.

Rimanendo nel campo delle spese per l’abitazione, il bonus sociale per le bollette è un’ulteriore misura che può risultare vantaggiosa per single e coppie senza figli. Questo bonus è strutturato su due livelli: il bonus “base” è destinato ai nuclei con un ISEE fino a 9.530 euro e il bonus “straordinario” si rivolge a chi ha un ISEE massimo di 25.000 euro e ha un’utenza domestica intestata per luce o gas. La modalità di erogazione è semplice e diretta: non è necessario presentare domanda, poiché il bonus viene accreditato direttamente in bolletta.

Inoltre, per gli studenti universitari fuori sede, è stato previsto un fondo di 1 milione di euro, con l’obiettivo di supportare le spese di affitto. Questo fondo è destinato a raddoppiarsi nei prossimi anni, offrendo così un ulteriore sostegno a coloro che si trovano a dover affrontare costi elevati per la locazione di un immobile.

Altre agevolazioni importanti

Tra le agevolazioni che non tengono conto della composizione del nucleo familiare, spicca il bonus psicologo. Per il 2025, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stanziato 9,5 milioni di euro per supportare l’accesso ai servizi psicologici. Il bonus può essere richiesto da chi ha un ISEE fino a 50.000 euro, con un importo che varia in base al reddito. La somma disponibile per ogni persona può coprire fino a un massimo di 50 euro per seduta, con un valore totale che oscilla tra 500 e 1.500 euro a seconda della fascia ISEE.

Le agevolazioni per single e coppie senza figli nel 2025 si configurano quindi come un’importante opportunità per migliorare il benessere economico di queste categorie. Attraverso un insieme di misure mirate, il governo italiano punta a garantire un supporto concreto a chi vive situazioni familiari meno tradizionali, contribuendo così a una società più inclusiva e solidale.