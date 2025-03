Piovono multe che possono arrivare a 4 mila euro se si guida questa macchina: c’è un piccolo particolare importante da considerare.

Negli ultimi mesi, l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, avvenuta nel dicembre 2024, ha portato a un aumento vertiginoso delle multe per gli automobilisti italiani. Questa riforma, fortemente voluta dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e approvata all’unanimità dal governo, ha come obiettivo principale quello di ridurre gli incidenti stradali e, di conseguenza, le morti sulle strade. Le nuove norme hanno inasprito le sanzioni per comportamenti pericolosi come la guida in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e il superamento dei limiti di velocità.

L’adeguamento a queste nuove regole non è stato facile per molti automobilisti, i quali si sono trovati a dover rivedere le proprie abitudini al volante. Mentre alcuni hanno accolto queste misure come un passo necessario verso una maggiore sicurezza stradale, altri hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla severità di alcune norme, ritenute eccessivamente restrittive. Tra queste, una delle disposizioni meno conosciute ma di grande rilevanza riguarda la guida di veicoli intestati a terzi.

Multa salata per chi guida un’auto intestata ad altri

Una delle novità più sorprendenti del nuovo Codice della Strada è la regolamentazione riguardante la guida di veicoli non intestati al conducente. Infatti, se un automobilista guida un’auto non di sua proprietà per più di 30 giorni senza una delega scritta dal proprietario, può incorrere in una multa che può raggiungere l’importo di 4.000 euro. In aggiunta, in determinate circostanze, gli agenti di polizia possono procedere al ritiro della carta di circolazione del veicolo, un provvedimento che può rivelarsi particolarmente problematico per chi utilizza l’auto per necessità quotidiane.

Questa norma si applica non solo agli estranei, ma anche ai familiari e agli amici. Pertanto, se un genitore presta la propria auto al figlio, oppure un amico usa il veicolo di un altro amico per un lungo periodo, entrambe le parti devono essere consapevoli delle implicazioni legali che ne derivano. È sempre consigliabile avere un contratto di comodato d’uso, che può essere facilmente redatto e ottenuto presso la Motorizzazione Civile. Questo documento formalizza il prestito del veicolo e può prevenire sanzioni pesanti.

La riforma del Codice della Strada ha messo in evidenza l’importanza della responsabilità individuale quando si tratta di guidare. Gli automobilisti devono essere informati delle leggi vigenti e delle conseguenze delle proprie azioni. Le multe elevate sono progettate non solo per punire, ma anche per educare gli utenti della strada a comportamenti più sicuri e responsabili.

Le conseguenze della guida non autorizzata

Le sanzioni previste per la guida di un’auto non intestata possono avere ripercussioni significative. Oltre alla multa salata, la persona che si trova al volante senza la necessaria autorizzazione può anche essere soggetta a ulteriori controlli da parte delle forze dell’ordine. Questo può includere verifiche sullo stato dell’assicurazione del veicolo e sulla regolarità della sua immatricolazione. In situazioni in cui si verifica un incidente, la mancanza di un contratto di comodato d’uso può complicare ulteriormente le cose, rendendo difficile attribuire le responsabilità.

In questo contesto, è quindi essenziale che tutti gli automobilisti si informino adeguatamente sulle nuove norme e si adoperino per rispettarle. La sicurezza stradale non è solo una questione di rispetto delle regole, ma anche di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri utenti della strada.