Pioggia di nuovi bonus contro il caro vita: tanti soldi da chiedere subito

La premier Meloni ha rivelato le intenzioni programmatiche del Governo sui nuovi bonus da introdurre per contrastare il caro vita: sarà pioggia di aiuti?

Se mai c’è stata una pioggia di bonus, gli italiani non hanno avuto nemmeno il tempo di aprire l’ombrello. Circa la manovra 2025, la premier Giorgia Meloni ha già lasciato intuire che l’esecutivo non cambierà marcia dal punto di vista dell’impegno economico per contrastare il caro vita. Non ci sarà abolizione dell’assegno unico, ma la Meloni ci ha tenuto a spiegare che dal Governo non arriveranno nuovi bonus. “Stop alla stagione di bonus a pioggia“, queste le parole della premier durante una sua recente intervista televisiva.

Eppure nel 2024, il caro vita ha continuato a pesare parecchio sugli italiani. Nonostante l’inflazione la decelerazione dell’inflazione e le misure adottate a livello europeo per tenere sotto controllo il costo dell’energia e dei tassi d’interesse, il costo della vita rimane alto. Chiunque si è accorto di quanto siano aumenti i prezzi per i beni e i servizi essenziali. Si spende di più per tutto. Per l’alloggio, per il cibo, per il carburante, per il tempo libero.

Secondo le indagini statistiche del Codacons, ogni famiglia italiana ha dovuto affrontare un esborso medio di quasi 1.000 euro in più rispetto all’anno precedente, che è stato l’anno della crisi più nera. Per la precisione, si parla di 974 euro. E proprio questo è il caro vita. Il Governo lo sa, e per questo nei mesi scorsi ha introdotto vari bonus e varie agevolazioni per aiutare le famiglie più fragili a fronteggiare questi rincari. Per esempio la Carta risparmio spesa o il reddito alimentare. Tali misure, però, non sembrano abbastanza.

Caro vita: i bonus ancora attivi nel 2024

Stando alle parole della Meloni, dalla prossima finanziaria, potrebbero arrivare anche sgradite sorprese. Nel senso che alcuni dei bonus in vigore contro il caro vita potrebbero anche essere tagliati. E di certo non ne verranno introdotti di nuovi. Intanto, è però ancora possibile approfittare dei bonus esistenti.

Abbiamo già citato la Casta risparmio spesa e il reddito alimentare. Oltre a questi due bonus vanno però elencate anche altre misure di sostengo. Per esempio la carta acquisti, il bonus asilo nido potenziato, il contributo libro scolastici, l’AUU potenziato, le agevolazioni sui mutui, l’assegno sociale, il bonus IMU e il bonus 100 euro. Il bonus principale contro il caro vita è proprio la Carta Risparmio Spesa, un aiuto tantum da 500 euro per ciascun nucleo familiare. Questa social card arriva a famiglie con redditi non superiori a 15.000 euro, ed è valida per acquisti di beni di prima necessità, carburante e prodotti farmaceutici.

Il reddito alimentare è un aiuto materiale per coloro che si trovano in situazioni di povertà assoluta (e per combattere lo spreco di cibo). Si tratta della distribuzione di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti dei negozi. Roba che altrimenti verrebbe buttata. La Carta Acquisti può essere richiesta per pagare le spese alimentari presso negozi convenzionati, spese sanitarie e bollette. Consiste in 40 euro mensili.

Il bonus 100 euro non è altro che il vecchio bonus Renzi, dedicato ai lavoratori dipendenti. Un contributo per specifiche soglie di reddito che riduce la pressione fiscale sul lavoro dipendente con un’entrata accreditata direttamente in busta paga.