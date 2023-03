Poste Italiane e DHL siglano accordo strategico nel mercato dei pacchi internazionali

Poste Italiane e DHL (Deutsche Post DHL Group) hanno siglato una partnership strategica nel mercato italiano e internazionale dei pacchi. L’accordo è basato su quattro punti chiave:

DHL eCommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste Italiane verso le destinazioni europee

Poste Italiane e DHL Express offriranno ai clienti italiani una più ampia scelta e flessibilità per le spedizioni internazionali veloci attraverso i loro network

Poste Italiane consegnerà i pacchi internazionali in arrivo in Italia da DHL eCommerce Solutions e DHL Parcel Germany

Poste Italiane e DHL eCommerce Solutions investiranno in una joint venture per realizzare una moderna e sostenibile rete di locker automatici per i pacchi in Italia

Matteo Del Fante, AD e Direttore Generale di Poste Italiane, ha così commentato: “Questo importante accordo è un altro tassello nel nostro percorso strategico per confermarci operatore di logistica a tutto tondo e offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti dedicati al mercato internazionale. La nostra leadership è al servizio del Paese, la cui economia ha una storica vocazione per il commercio internazionale. DHL è il partner ideale per connettere al meglio i nostri clienti italiani ai mercati internazionali, con spedizioni da e verso l’estero e una rete di locker automatici di ultima generazione, in aggiunta alle soluzioni di e-commerce già esistenti”.

“Mettendo insieme le straordinarie potenzialità e l’infrastruttura nazionale di Poste Italiane con il nostro network globale e la nostra esperienza nel commercio internazionale, riusciremo a sfruttare al meglio i punti di forza di ciascuno con una partnership davvero efficace. L’e-commerce non è soltanto uno dei quattro ‘megatrend’ individuati nella nostra strategia di Gruppo, ma è anche uno dei principali driver di crescita del nostro business. Crediamo che la nostra partnership riuscirà ad offrire un’elevata qualità ai clienti e a rispondere alla crescente domanda di soluzioni efficienti e sostenibili”, ha affermato Tobias Meyer, CEO-designato di Deutsche Post DHL Group.

Poste Italiane e DHL contribuiranno alla partnership con la loro esperienza e i loro punti di forza. Grazie all’estesa rete di accesso ai servizi di Poste Italiane, i clienti potranno effettuare spedizioni urgenti attraverso il network globale di DHL Express consegnandole in uno qualunque dei punti di raccolta di Poste Italiane. Inoltre, DHL eCommerce Solutions, insieme a Poste Italiane, installerà locker automatici moderni, sostenibili e facili da usare, in località strategiche su tutto il territorio italiano. Infine, DHL eCommerce Solutions supporterà Poste Italiane consegnando i pacchi attraverso il suo network europeo e Poste Italiane supporterà DHL eCommerce Solutions consegnando i pacchi internazionali in Italia.