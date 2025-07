Poste Italiane ha messo a segno nel primo trimestre un utile netto a 572 milioni di euro con una crescita del 9,1% anno su anno che sale a 1,2 miliardi nel primo semestre (+14%). È quanto annuncia una nota secondo cui i ricavi “sono stati record nel primo semestre con una crescita del 5% anno su anno a 6,5 miliardi di euro con il contributo di tutte le aree di business”.

Come spiega il comunicato del gruppo, nel segmento corrispondenza, pacchi e distribuzione, i ricavi del primo semestre del 2025 raggiungono 1,9 miliardi di euro, con una crescita del 1,1% anno su anno. Nel solo secondo trimestre sono ammontati a 960 milioni (+0,7% anno su anno). I ricavi da corrispondenza nel secondo trimestre del 2025 sono stati pari a 516 milioni, in diminuzione del 5,8% anno su anno (€1,0 miliardi nel primo semestre del 2025, -4,4% anno su anno), “a causa della contrazione attesa dei volumi di corrispondenza, a fronte di un 2024 che ha beneficiato di azioni one-off, parzialmente compensate da azioni, tutt’ora in corso, di repricing”.

Per quanto riguarda i ricavi dei servizi finanziari nel primo semestre del 2025 ammontano a 2,8 miliardi, con una crescita del 5,7% anno su anno (1,4 miliardi nel secondo trimestre del 2025 +5,8%). I ricavi dei servizi assicurativi nel primo semestre 2025 si attestano a 906 milioni, con una crescita del 9,5% anno su anno (464 milioni nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del 8,0% anno su anno). Infine i ricavi dei servizi postepay nel primo semestre del 2025 ammontano a 802 milioni, con una crescita del 5,4% anno su anno (404 milioni nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del 5,7% anno su anno).