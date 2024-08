Prezzi mai così bassi da febbraio, ecco quanto costano al litro benzina e diesel

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. Calo che avviene mentre la quotazione internazionale della benzina mette a segno il terzo rialzo consecutivo e quella del gasolio torna invece a scendere lievemente. Questa la situazione alla vigilia del grande esodo sulle strade italiane che avverrà a ferragosto.

Prezzo benzina al livello più basso dal 5 febbraio

Il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più basso dal 5 febbraio, quello del gasolio dal 18 giugno. Ad affermarlo è Staffetta quotidiana aggiungendo che i prezzi nelle aree di servizio autostradali sono oggi mediamente più alti rispetto alla rete ordinaria di circa nove centesimi al litro sulla benzina in self service e di quasi undici centesimi sul gasolio. Il differenziale è più che doppio sul servito: la benzina in autostrada costa in media 21,4 centesimi in più rispetto alla rete ordinaria, il gasolio 23,7 centesimi in più. Questo vuol dire che per un pieno di 80 litri di gasolio si spendono in media quasi 19 euro in più in autostrada. Facendo la differenza tra il prezzo in modalità servito in autostrada e il self service sulla rete ordinaria, la differenza sulla benzina è addirittura di 36 centesimi al litro: per un pieno di 80 litri il sovrapprezzo in autostrada sale a quasi 29 euro.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di giovedì 8 agosto su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,832 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,836, pompe bianche 1,824), diesel self service a 1,711 euro/litro (-3, compagnie 1,716, pompe bianche 1,702). Benzina servito a 1,976 euro/litro (-2, compagnie 2,017, pompe bianche 1,895), gasolio servito a 1,856 euro/litro (-3, compagnie 1,898, pompe bianche 1,772). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,331 euro/kg (+1, compagnie 1,343, pompe bianche 1,321), Gnl 1,228 euro/kg (-1, compagnie 1,231 euro/kg, pompe bianche 1,226 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,925 euro/litro (servito 2,192), gasolio self service 1,819 euro/litro (servito 2,092), Gpl 0,856 euro/litro, metano 1,453 euro/kg, Gnl 1,284 euro/kg.