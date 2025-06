Cosa sta accadendo ai prezzi dei carburanti e perché, nonostante la situazione instabile in Medio-Oriente, sono in calo? La verità.

Si registra un deciso calo nei prezzi dei carburanti in Italia, con quotazioni ai minimi da settimane, grazie soprattutto all’importante annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Iran, che ha influenzato positivamente i mercati energetici internazionali.

I listini del petrolio greggio e dei prodotti raffinati ieri hanno subito un forte ribasso, con la benzina che è tornata ai livelli dello scorso 9 giugno e il gasolio che si è riportato ai prezzi del 13 giugno.

Prezzi benzina e gasolio: tendenza al ribasso dopo l’accordo geopolitico

Il contesto geopolitico, in particolare la diminuzione delle tensioni tra Israele e Iran, ha favorito un calo dei prezzi del petrolio grezzo, che si è riflesso immediatamente sui listini dei carburanti in Italia. Dopo giorni di aumenti, ieri si sono visti i primi segnali di diminuzione anche nei prezzi consigliati dai principali marchi petroliferi, sebbene le medie praticate alle pompe risultassero ancora in lieve rialzo, in attesa di un adeguamento completo. Le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, basate sui dati comunicati dagli operatori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicano che la benzina self service si attesta a 1,752 euro al litro, mentre la benzina al servito raggiunge 1,890 euro al litro. Il gasolio self service si posiziona a 1,682 euro al litro, con quello servito a 1,819 euro al litro.

Tra le compagnie, Q8 ha deciso di ridurre i prezzi di un centesimo al litro per la benzina e di due centesimi per il gasolio, mentre Tamoil ha applicato un ribasso di un centesimo al litro sulla benzina. Questi movimenti sono stati registrati su circa 18.000 impianti alle ore 8 di ieri mattina, evidenziando una diffusione capillare del calo dei prezzi. Le medie nazionali, elaborate da Staffetta Quotidiana, mostrano che la benzina in modalità self service ha registrato un leggero aumento di 4 millesimi rispetto al giorno precedente, con un prezzo medio di 1,752 euro al litro, dove le compagnie tradizionali praticano 1,759 euro al litro e le cosiddette pompe bianche si mantengono più competitive a 1,738 euro al litro. Per il gasolio, invece, si rileva un aumento di 10 millesimi, con una media nazionale di 1,682 euro al litro (1,687 euro per le compagnie e 1,671 euro per le pompe bianche).

Anche nel settore del servito si registrano lievi incrementi, con la benzina a 1,890 euro al litro (+3 millesimi) e il gasolio a 1,819 euro al litro (+11 millesimi). Le pompe bianche risultano ancora più economiche rispetto alle compagnie tradizionali: per la benzina servito la media è di 1,807 euro al litro contro 1,934 euro delle compagnie, mentre per il gasolio servito le pompe bianche si attestano a 1,739 euro al litro, a fronte di 1,862 euro delle compagnie. Per quanto riguarda gli altri carburanti, il GPL servito è stabile a 0,707 euro al litro, mentre il metano servito registra un leggero aumento di 2 millesimi, arrivando a 1,443 euro al chilogrammo. Il GNL (gas naturale liquefatto) mantiene prezzi invariati a 1,269 euro al chilogrammo, con differenze minime tra compagnie (1,267 euro/kg) e pompe bianche (1,271 euro/kg).

I prezzi praticati sulle stazioni di servizio autostradali risultano ovviamente più alti rispetto alla media nazionale. La benzina self service si attesta a 1,846 euro al litro, mentre al servito tocca i 2,109 euro al litro. Il gasolio self service sulle autostrade è quotato a 1,786 euro al litro, con il servito a 2,053 euro al litro. Anche GPL, metano e GNL sono più costosi lungo le arterie autostradali, con GPL a 0,842 euro/litro, metano a 1,504 euro/kg e GNL a 1,342 euro/kg. Questi dati confermano una fase di volatilità e di aggiustamenti nei prezzi dei carburanti, fortemente influenzata dagli sviluppi geopolitici internazionali e dalle strategie di prezzo adottate dai principali operatori italiani. L’attenzione rimane alta sulle prossime settimane, in cui si attendono ulteriori aggiornamenti sul fronte dei mercati energetici e sulle dinamiche di domanda e offerta nel nostro Paese.