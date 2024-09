Prima settimana di lavoro in Enel per 11 studenti di Ingegneria Elettrica di Univaq

Hanno firmato la lettera di assunzione a tempo indeterminato in Enel gli 11 studenti del Corso di Laurea in Ingegneria elettrica che hanno aderito alla seconda edizione del programma di Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca avviato da Enel in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila (UNIVAQ).

Inizia ufficialmente un percorso di lavoro e formazione che consentirà agli apprendisti di studiare e fare esperienza sul campo, toccando con mano le realtà che caratterizzano l’azienda: distribuzione e generazione elettrica. Si tratta dell’apprendistato duale, una tipologia di contratto che prevede la concomitanza di istruzione e formazione professionale, e che è stato avviato grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, con cui Enel ha siglato un protocollo d’intesa per il Programma sperimentale di Apprendistato di alta formazione e ricerca. Il programma si colloca nel quadro delle iniziative promosse da Enel per una formazione di qualità a favore dei giovani, con tanti elementi di innovazione legati alla transizione energetica e all’innovazione tecnologica.

Quest’anno sono 11 gli studenti assunti grazie all’apprendistato duale giunto alla seconda edizione: nell’edizione precedente gli studenti entrati in Enel con contratto a tempo indeterminato sono stati 15. In totale 26 giovani provenienti, oltre che dall’Università di L’Aquila, da altri prestigiosi atenei italiani.

Agli studenti verrà proposto un curriculum di studi denominato “Energia”, che, oltre ad offrire la consolidata formazione in Ingegneria Elettrica erogata da oltre 50 anni dall’Ateneo aquilano, si arricchirà di ulteriori contenuti, rispondenti alle attuali esigenze del mondo produttivo, collegate alla fase di transizione energetica e di trasformazione tecnologica e digitale dei processi di lavoro.

“Con entusiasmo ci accingiamo a dare il via alle attività di questo secondo anno del Programma di Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca; la prosecuzione della collaborazione con Enel è per il nostro Corso di Laurea motivo di viva soddisfazione. Auguriamo ai nuovi partecipanti di poter coniugare al meglio le competenze accademiche e aziendali che vengono loro offerte in questo programma unico nel suo genere, e di poter davvero formarsi con passione ed impegno nel settore dell’Ingegneria Elettrica, che rappresenta una realtà in rapida espansione ed evoluzione tecnologica”, ha dichiarato il Professore Edoardo Fiorucci, Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria elettrica.

“Ancora un risultato eccellente del nostro Ateneo. Congratulazioni agli ideatori e ai realizzatori, sia accademici che aziendali dell’iniziativa, e in bocca al lupo agli allievi che trarranno molta soddisfazione dal compimento di questo innovativo percorso” ha commentato il Rettore di UnivAQ, Professore Edoardo Alesse.