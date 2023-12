Quanti soldi guadagnano gli influencer? si chiede il Washington Post, se lo chiedono tanti anche in Italia, dopo il caso Ferragni

Quanti soldi guadagnano gli influencer? si chiede il Washington Post. Se lo chiedono tanti anche in Italia, dopo il caso Ferragni.

Il giornale americano cerca la risposta nell’esperienza di 10 influencer.

Emma Kumer and Rachel Lerman analizzano i casi. Gli influencer, spiegano, fanno parte di un settore ora valutato a 250 miliardi di dollari. Alcuni guadagnano più di 100.000 dollari all’anno pubblicando foto e video di se stessi sui social media.

Non tutti diventano ricchi – o addirittura guadagnano un salario dignitoso. In un recente sondaggio, solo il 12% dei creatori a tempo pieno ha affermato di guadagnare più di 50.000 dollari all’anno. Alcuni ottengono prodotti e servizi gratuiti come “microinfluencer”.

Ma guadagnare abbastanza per lasciare un lavoro a tempo pieno spesso significa scommettere sulla natura mutevole della rilevanza online.

Eppure, tanti si stanno lanciando in avanti e alcune stanno avendo molto successo.

Questi 10 creatori, con un seguito grande, piccolo e intermedio, hanno aperto i loro portafogli per condividere gli aspetti economici della gestione di un’attività creativa nella natura selvaggia di Internet. Ecco un’analisi delle finanze di due di loro per un mese nel 2023.

La carriera di Niccoya Thomas è iniziata come una scommessa in epoca pandemica con sua cugina: chi sarebbe riuscito a raggiungere per primo i 10.000 follower? Dopo un mese di lavoro, Thomas ha vinto la scommessa e nel giro di un anno è salita alle stelle fino a 1 milione.

All’inizio, la creatrice cresciuta a Memphis e residente ad Atlanta si limitava a pubblicare video che raccontavano storie. “Quando avevo appena iniziato, sembrava assurdo che tu potessi essere pagato per vivere la tua vita di tutti i giorni”, ha detto.

Più recentemente, si è concentrata sui video sullo stile di vita: lava il pavimento per la prima volta. Revisione del nuovo cinnatwist alla fragola di Taco Bell. Chiedere alle persone di apprezzare la capacità di respirare attraverso il naso.

GUADAGNO MENSILE STIMATO: $ 43.520

La base finanziaria di Thomas si presenta sotto forma di partnership di marca a lungo termine: accordi che pagano una tariffa fissa per un numero specifico di post che utilizzano o descrivono un prodotto. Una di queste partnership è con Spotify, quindi incorpora spesso consigli su podcast e playlist nei suoi video, che TikTok etichetta con un tag “partnership a pagamento”.

La maggior parte delle applicazioni di social media prevede una qualche forma di ricompensa per i creatori che ottengono un numero significativo di visualizzazioni, dalle entrate pubblicitarie di YouTube al Creator Fund di TikTok ai bonus per i creatori di Instagram. Solo nel 2022, Thomas ha guadagnato $ 24.833,18 di entrate pubblicitarie, la maggior parte delle quali da YouTube, TikTok, Twitch, Instagram e Facebook.

All’estremo opposto c’è Maija Davis, definita microinfluencer. Davis ha scoperto la creazione di contenuti come parte del suo lavoro a tempo pieno come specialista di marketing aziendale.

Quando ha creato un account TikTok per se stessa nel 2021, l’ha trovato piacevole: la maggior parte dei suoi follower erano persone che non conosceva nella vita reale, piuttosto amici e familiari di Instagram e Facebook.

GUADAGNO MENSILE STIMATO: $597

Ora si considera una ” microinfluencer”, un creatore con un numero di follower superiore a quello degli account personali della maggior parte delle persone ma inferiore a quello dei grandi nomi – generalmente 100.000 o meno.

Considera la creazione di contenuti un lavoro secondario divertente e dubita che riuscirà mai a trasformarlo in un lavoro a tempo pieno. Lo fa invece per creare legami con la comunità e provare prodotti gratuiti.

Spesso collabora con aziende locali e riceve pagamenti in prodotti gratuiti: prodotti per la cura della pelle, bevande o cene. Ma man mano che il suo seguito è cresciuto, ha iniziato a guadagnare denaro con il suo lavoro: il mese scorso ha concluso due accordi con il marchio, ottenendo un guadagno netto di $575.