Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha effettuato un vero boom di controlli, analizzando circa 17 milioni di posizioni fiscali. Dai controlli sono emersi 200mila evasori totali, tra imprese e cittadini: il 57% (116mila) non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi, mentre il 43% (86mila) era completamente sconosciuto al Fisco. Questo aumento di efficacia deriva anche dalla possibilità di effettuare accertamenti incrociati in tempo reale, considerando conti correnti, carte ricaricabili e altre movimentazioni finanziarie del contribuente.

L’obiettivo principale dell’Agenzia è contrastare l’evasione fiscale, proteggendo le entrate statali e aumentando la trasparenza fiscale. L’elevata attenzione agli strumenti digitali e ai dati finanziari consente controlli più rapidi e precisi rispetto al passato.

Come funzionano i controlli e come mettersi in regola

I controlli fiscali si basano sulla presunzione fiscale: l’Agenzia verifica se i movimenti finanziari corrispondono ai redditi dichiarati. Se emergono discrepanze, può considerare l’imposta evasa (Irpef, Ires o Iva).

In questo contesto, l’onere della prova ricade sul contribuente, che deve dimostrare di essere in regola. È necessario presentare documenti tracciabili e datati, come contratti, atti di donazione o ricevute di prestiti e rimborsi. Informazioni generiche non bastano: solo prove documentali certe permettono di evitare richieste aggiuntive da parte del Fisco.

Impatto economico e strategie di compliance

L’evasione fiscale incide direttamente sul Pil nazionale. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, se la tendenza al recupero delle entrate fiscali continuasse fino al 2028, il gettito aumenterebbe di 0,3 punti percentuali di Pil e, nel lungo periodo, il rapporto debito/Pil potrebbe scendere dal 122,5% al 118%.

Oltre ai controlli, l’Agenzia delle Entrate punta sulla compliance: nel 2026 saranno inviate oltre 2,4 milioni di lettere ai contribuenti come promemoria per rispettare gli obblighi fiscali. Questa strategia unisce prevenzione, trasparenza e collaborazione, rendendo il sistema fiscale più efficace e sostenibile.