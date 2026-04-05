L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Revolut una multa complessiva superiore a 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In particolare, Revolut Group Holdings Ltd e Securities Europe UAB sono state multate per 5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ai clienti sugli investimenti senza commissioni.

Le azioni frazionate, infatti, comportano rischi, limitazioni e differenze rispetto alle azioni intere in termini di diritti e trasferibilità. L’omissione di queste informazioni in fase pubblicitaria è stata considerata lesiva del Codice del Consumo, perché può influenzare la libertà di scelta dei consumatori.

Conti bloccati e gestione aggressiva

Un’ulteriore sanzione di 5 milioni di euro è stata irrogata a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB per modalità aggressive nella gestione dei conti. L’Autorità ha rilevato mancanza di informazioni chiare sulla sospensione, limitazione o blocco dei conti e assenza di preavviso o supporto adeguato ai clienti.

Alcuni utenti hanno visto i conti bloccati per giorni, anche in presenza di operazioni legittime come bonifici familiari o accrediti consistenti, ostacolando l’accesso ai propri fondi e ai servizi collegati.

Informazioni carenti su Iban italiano

Infine, l’Antitrust ha sanzionato Revolut per 1,5 milioni di euro per non aver fornito dettagli chiari sui requisiti e sulle tempistiche per ottenere un Iban italiano (iniziali IT) al posto di quello lituano.