Lo scontrino parlante è un documento fiscale che contiene informazioni aggiuntive rispetto al normale scontrino commerciale e viene utilizzato soprattutto per certificare alcune spese detraibili nella dichiarazione dei redditi. Nato per agevolare la detrazione delle spese sanitarie, viene rilasciato principalmente da farmacie e parafarmacie quando il contribuente acquista medicinali o altri prodotti per i quali è possibile ottenere un beneficio fiscale.

A differenza dello scontrino tradizionale, quello parlante riporta elementi più dettagliati come la natura del prodotto acquistato, la quantità, il prezzo e il codice fiscale dell’acquirente. Questi dati permettono all’Agenzia delle Entrate di associare la spesa alla persona che potrà eventualmente inserirla nella dichiarazione dei redditi per usufruire della detrazione prevista.

Come funziona e quali dati deve contenere

Per ottenere uno scontrino parlante è necessario comunicare il proprio codice fiscale al momento dell’acquisto, soprattutto quando si tratta di farmaci e dispositivi medici. Il documento diventa così una prova valida della spesa sostenuta e può essere conservato per eventuali controlli fiscali.

Lo scontrino parlante non è obbligatorio per tutti gli acquisti, ma diventa indispensabile quando il contribuente vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per determinate spese. Senza l’indicazione del codice fiscale e della descrizione corretta del bene acquistato, infatti, il documento potrebbe non essere sufficiente per ottenere la detrazione.

Negli anni questo strumento è diventato particolarmente importante per le spese sanitarie, anche perché molte informazioni vengono trasmesse attraverso i sistemi utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Scontrino parlante e fattura: le differenze principali

Sebbene entrambi siano documenti fiscali, scontrino parlante e fattura non sono la stessa cosa. Lo scontrino parlante viene utilizzato soprattutto nei rapporti tra esercente e consumatore finale, in particolare per acquisti al dettaglio, mentre la fattura è il documento fiscale tipico delle operazioni tra imprese, professionisti e titolari di partita Iva.

La fattura contiene informazioni più complete, come dati del venditore e del cliente, imponibile, aliquota e importo dell’Iva. Lo scontrino parlante, invece, ha una funzione più specifica: dimostrare l’acquisto di determinati beni e consentire l’accesso alle detrazioni fiscali previste dalla normativa.

Per questo motivo, prima di richiedere un documento fiscale è importante capire quale sia quello necessario: in alcuni casi lo scontrino parlante è sufficiente, mentre per altre operazioni è indispensabile la fattura.