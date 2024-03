Smart working nelle aziende italiane, cosa è successo con la fine della pandemia? 

Il mondo del lavoro oggi è diviso tra chi vuole continuare a fare smart working e chi vuole tornare in presenza. Ma come si stanno comportando le principali aziende per fatturato del Paese?

In Terna, Iren ed Hera è possibile fare Smart Working per 2 giorni a settimana, mentre Leonardo, ENI, Edison hanno un numero massimo di 8 giorni di smart working al mese, per un totale di 96 giorni l’anno. In Enel i dipendenti hanno a disposizione 9 giorni di smart working al mese, per un totale di 108 giorni all’anno.

Anche Poste Italiane consente ai lavoratori 9 giorni al mese ma con l’obbligo di non più di due giorni alla settimana, per un totale di 108 giorni all’anno. In Acea, infine, è possibile fare smart working per il 60% dei giorni lavorativi su base mensile. C’è chi ritiene che lo smart working sia una soluzione ottimale e chi, invece, pensa il contrario. Tu cosa ne pensi?