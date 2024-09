Soldi facili con il forex, opportunità di profitto enormi ma solo per rischi elevati

Il trading e le criptovalute non sono le uniche vie disponibili per guadagnare online: i più temerari si sono già lanciati nel forex.

Il termine forex non è altro che un abbreviazione di foreign exchange: il mercato globale dove vengono scambiate le valute. Un settore estremamente promettente, in cui le valute vengono scambiate (sempre in coppia) continuamente, ovvero senza sosta. Le opportunità di profitto sono illimitate, ma bisogna mettere in conto un alto fattore di rischio. Ciò non significa che sia un mercato aperto solo a trader esperti.

Nulla vieta al principiante o al curioso di confrontarsi con qualche investimento nel forex. Il consiglio utile è quello di cominciare con piccole somme e studiare bene le dinamiche del mercato. C’è posto per tutti: è il più grande e mercato finanziario al mondo, un universo liquido e in continua evoluzione, con un volume di scambi giornalieri che, secondo le ultime analisi, supera i 6 trilioni di dollari.

Il forex opera ventiquattro ore su ventiquattro, per cinque giorni alla settimana. Ciò è possibile grazie alla sovrapposizione dei principali centri finanziari globali: Londra, New York, Sydney e Tokyo, Londra. Come accennato precedentemente, le valute sono sempre scambiate in coppia. Per esempio euro e dollaro americano (EUR/USD) tramite l’intermediazione di dealer o broker.

Le transazioni avvengono OTC, cioè in over-the-counter, tramite reti informatiche globali. In teoria, il forex permette di controllare una grande quantità di valuta anche con un piccolo capitale iniziale. Ovviamente l’ampiezza dei potenziali guadagni è direttamente proporzionale all’ampiezza dei rischi. Ma grazie al grande volume di scambi, è possibile entrare e uscire dal mercato con facilità.

Vantaggi e rischi del forex, il mercato OTC delle valute

Chi vuole tentare la strada del forex da neofita può cercare utili risorse online per formarsi e mettersi alla prova. Internet è pieno di corsi gratuiti, video tutorial e libri specialistici e guide. Dopodiché può convenire fare un po’ di pratica aprendo un conto demo. In questo modo il neofita può cominciare a sfruttare il mercato attraverso una simulazione al 100% realistica, dove l’unico limite è il guadagno: gli investimenti sono veri così i guadagni e le perdite, anche se non si può capitalizzare (e rischiare risorse).

Dopo aver familiarizzato con il mercato, è importante imparare a orientarsi nell’analisi tecnica basata sull’osservazione e l’interpretazione dei grafici e dei pattern di prezzo. Può ovviamente aiutare l’essere costantemente informati su questioni geopolitiche, eventi economici più rilevanti, politiche monetarie internazionali e notizie che possono influenzare il mercato.

Tra i vantaggi principali del forex c’è la possibilità di utilizzare una forte leva finanziaria, cioè di poter amplificare l’esposizione su un mercato finanziario utilizzando un capitale relativamente modesto. La leva finanziaria rientra anche tra i rischi: è molto facile perdere in poco tempo tutto il capitale investito.