Tasse non pagate causa Covid. Però 7,2 mln di non paganti sono debitori seriali

Tasse non pagate devono diventare tasse da non pagare. Perché? Perché sono tasse non pagate causa Covid dell’economia. E quindi le Cartelle esattoriali relative devono essere rinviate. Rinviate sine die, rinviate ad una data che non c’è, pagamento da rinviare al giorno del poi dell’anno del mai. E’ questa la tesi, questa la posizione, questa la rivendicazione. C’è un però, un però grande quanto sette milioni di, si fa per dire, contribuenti.

Non pagatori prima, durante e dopo il Covid

Il Parlamento ha chiesto lumi sulla marea di cartelle esattoriali ferme, lumi chiesti con l’esplicita intenzione di trovare motivazioni per fermarle per sempre. Però è venuto fuori quel che probabilmente il Parlamento non voleva sapere e cioè che sono tanti, tantissimi, quelli che le tasse non le pagavano prima, non le hanno pagate durante e si aspettano di non pagarle anche dopo il Covid.

Negli indirizzi dei destinatari dei milioni di Cartelle Esattoriali inevase ci sono i recapiti di 7,2 milioni di cosiddetti debitori seriali. Debitore seriale è chi non ha pagato non solo nel 2020 ma anche nel 2019 e anche prima. La sopravvenuta difficoltà o addirittura impossibilità a pagare sopravvenuta causa Covid in milioni di casi si sovrappone e copre anche precedenti mancati pagamenti, mancati non causa Covid.

Buttarla in caciara

Espressione gergale in uso a Roma e dintorni che indica la propensione, anzi la strategia che consiste nel creare grande rumore e confusione in modo che non si possa più distinguere. Nella “caciara” tutto passa. Se si vuole immagine più colta: nella notte tutte le vacche sono nere. In concreto: ci sono contribuenti, cittadini che hanno avuto difficoltà se non impossibilità a pagare le tasse perché il Covid ha ammalato il loro lavoro, reddito e attività.

Rinviare o addirittura cancellare le Cartelle Esattoriali relative a questi mancati pagamenti dovrebbe essere cosa praticabile, probabilmente opportuna. Ma distinguendo tra mancati pagatori davvero e per la prima volta causa Covid e i milioni di debitori seriali che altrimenti andrebbero in paradiso fiscale per…sbaglio. Premiare i debitori seriali facendoli riparare dietro l’alibi del Covid, lasciare che si imbuchino a milioni nella categoria dei non paganti causa Covid, distinguere e separare sarebbe il difficile, impopolare e onesto compito dei partiti e del governo.