Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo lancia una campagna di comunicazione mirata: già da quest’anno ai clienti arriva un SMS prima di un contatto telefonico ufficiale dall’azienda.

In concomitanza con il via all’atteso giro di vite contro il telemarketing selvaggio e le chiamate fraudolente dai numeri cellulari, lanciato dall’Agcom il 19 novembre, Enel ha scelto di ricordare le misure di sicurezza che l’azienda ha messo in campo per tutelare i consumatori. È partita, infatti, proprio a novembre 2025 una importante campagna di comunicazione del gruppo energetico guidato da Flavio Cattaneo riguardo al diffuso fenomeno delle truffe telefoniche.

L’azienda ha messo in evidenza, con delle pubblicazioni mirate, che attraverso un sistema semplice e trasparente di sicurezza, prima di ogni chiamata ufficiale proveniente da Enel, viene inviato un SMS di avviso, così da permettere al cliente di sapere con certezza che la telefonata è autentica.

Inoltre, è stato attivato un QR code dedicato, che gli utenti potranno facilmente inquadrare da smartphone o tablet e collegarsi a un link dove segnalare eventuali chiamate sospette. È bene specificare anche che tutte le chiamate provenienti dal Gruppo provengono sempre da numeri riconoscibili e ricontattabili. Per una maggiore tutela, sul sito ufficiale dell’azienda è disponibile, inoltre, una sezione apposita (https://www.enel.it/it-it/assistenza/luce-gas/verifica-chi-ti-ha-chiamato) che permette di verificare se un numero appartiene davvero ai canali autorizzati e segnalare eventuali truffe.

Sempre sul sito web, sono disponibili sezioni specifiche con raccomandazioni e consigli su come difendersi dalle truffe telefoniche, e-mail (phishing) e tentativi di frode a domicilio. Per una gestione ancora più integrata delle proprie utenze, è possibile anche utilizzare l’app ufficiale di Enel Energia. L’attenzione sul fenomeno è massima. Basti pensare che nel solo 2024 Enel Energia ha ricevuto 9.000 segnalazioni che hanno portato a presentare numerosi esposti all’Autorità Giudiziaria.

Quella attivata dal gruppo guidato da Flavio Cattaneo è una misura che si integra perfettamente con il nuovo quadro regolatorio Agcom che ha l’obiettivo di bloccare le chiamate falsificate alla radice; allo stesso tempo Enel garantisce ai propri clienti una procedura di riconoscimento chiara e immediata, riducendo al minimo il rischio di inganni. Il fenomeno dello spoofing, ossia la manipolazione dei numeri telefonici per far apparire sul display un contatto falso, spesso simile a quello di un ente pubblico, una banca o, appunto, un operatore energetico è una pratica che in Italia genera ogni anno miliardi di chiamate indesiderate. Lo spoofing, infatti, permette di alterare l’identità del chiamante, impedendo la possibilità di richiamare il numero e mascherando la reale origine della telefonata. È la tecnica utilizzata non solo nel telemarketing aggressivo, ma anche nelle truffe che simulano numeri di banche, aziende o addirittura forze dell’ordine.

Tra i settori presi più di mira dagli operatori truffaldini c’è, ovviamente, quello energetico, dal momento che la ricerca di offerte convenienti per risparmiare qualche euro sulla bolletta elettrica spinge molti clienti a valutare continuamente nuove offerte dalle varie aziende. Un fenomeno che però crea danni di immagine alle aziende serie e, di fatto, truffa i cittadini.

Il 19 novembre ha rappresentato quindi un passaggio decisivo nella lotta alle truffe telefoniche. La combinazione tra il blocco tecnico imposto da Agcom e le iniziative di aziende come Enel – che scelgono la strada della trasparenza totale – contribuisce a restituire agli utenti maggiore tranquillità e sicurezza nelle comunicazioni. Dal primo dicembre, inoltre, è ufficialmente attivo il nuovo numero breve del Servizio Clienti Enel. Digitando 140 sul telefono ci si collega ora direttamente all’assistenza dell’azienda, sia per quanto riguarda l’energia elettrica, che per il gas e per il più recente servizio di fibra ottica. Nel periodo di transizione resterà comunque operativo anche il precedente numero verde gratuito 800900860. L’utente che dovesse chiamare ancora questo numero potrà ascoltare un messaggio che lo invita a memorizzare il nuovo contatto. Il nuovo numero Enel 140 è raggiungibile sia da rete fissa che da mobile.