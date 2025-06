La 14 esima ti spetta in questi casi ma non lo sai: ecco cosa sta cambiando, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Arriva un’importante novità per chi lavora con contratto di apprendistato: anche in questo caso, infatti, spetta il diritto alla quattordicesima mensilità, una somma extra riconosciuta tradizionalmente ai lavoratori dipendenti. Molti non sono a conoscenza di questa opportunità, ma è bene sapere che l’accredito potrebbe essere effettuato già a luglio, in anticipo rispetto a quanto spesso si pensa.

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta di norma nel mese di luglio o agosto, in base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento. Nel caso specifico degli apprendisti, il diritto alla quattordicesima è garantito, ma può variare in base al settore e all’anzianità lavorativa maturata.

L’apprendistato è una forma particolare di contratto finalizzata alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro, ma non preclude alcun diritto economico rispetto ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. Pertanto, anche gli apprendisti hanno diritto a percepire la quattordicesima mensilità, come previsto dal CCNL applicato dall’azienda.

Secondo le più recenti indicazioni, l’accredito della quattordicesima può arrivare già nel mese di luglio. Ciò significa che chi è assunto con contratto di apprendistato e ha maturato il diritto alla mensilità aggiuntiva potrà ricevere l’importo in anticipo rispetto a chi, magari, percepisce la quattordicesima più avanti nel corso dell’estate.

Quando viene pagata la quattordicesima agli apprendisti

L’importo della quattordicesima per gli apprendisti è proporzionale ai mesi di lavoro svolti nel corso dell’anno solare. Questo significa che chi ha lavorato meno di 12 mesi riceverà una quota ridotta calcolata in base ai giorni effettivi di attività lavorativa. È quindi importante verificare con il proprio datore di lavoro o con il consulente del lavoro il momento esatto in cui sarà erogata la mensilità aggiuntiva e il relativo ammontare.

Il riconoscimento della quattordicesima mensilità per gli apprendisti è sancito dai contratti collettivi nazionali di settore, che devono essere sempre consultati per conoscere le specifiche condizioni. In alcuni casi, infatti, potrebbero esserci accordi aziendali o integrativi che modificano le tempistiche di pagamento o le modalità di calcolo.

Per evitare spiacevoli sorprese, si consiglia di informarsi direttamente presso l’ufficio del personale o il sindacato di riferimento e di tenere sotto controllo le buste paga, dove deve essere sempre indicata la presenza della quattordicesima. In questo modo si potrà sapere con certezza se si ha diritto alla somma e quando aspettarsi l’accredito.

In sintesi, anche chi lavora con un contratto di apprendistato deve prestare attenzione alla possibilità di ricevere la quattordicesima mensilità e non sottovalutare questo diritto, che rappresenta un importante sostegno economico nel periodo estivo.