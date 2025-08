Senza accorgertene ti svuota il conto corrente: la truffa del Pos nascosto è pericolosissima, specie in estate.

Una nuova forma di truffa con il Pos nascosto sta allarmando le forze dell’ordine e i cittadini nelle città italiane, in particolare nel sud del Paese.

Questa volta non si tratta di phishing o di classici raggiri stradali come il trucco dello specchietto o della gomma bucata, ma di un sofisticato metodo che sfrutta un Pos mobile contactless contraffatto per sottrarre denaro direttamente dalle carte di credito o debito delle vittime, senza che queste se ne accorgano.

Il meccanismo della truffa del Pos pirata

L’operazione è stata scoperta dai carabinieri di Sorrento (Napoli), che hanno arrestato una donna di 36 anni di origine peruviana sorpresa a rubare una banconota da 100 euro all’interno di un locale. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella borsetta della donna un Pos portatile contraffatto, identico a quelli utilizzati nei negozi per le transazioni contactless. La 36enne, già nota alle forze dell’ordine con una lunga serie di precedenti penali, aveva ideato un sistema ingegnoso e rapido per “spillare” denaro dalle carte di pagamento dei turisti. Si fingeva una turista come tante, aggirandosi tra la folla e avvicinandosi a persone ignare di essere derubate.

In realtà, utilizzava il dispositivo contactless pirata per intercettare e avviare transazioni fraudolente, sottraendo denaro in modo fulmineo e invisibile. La donna, arrestata giovedì scorso dalla stazione dei carabinieri di Sorrento, aveva già collezionato numerosi reati analoghi in altre città italiane, in particolare a Roma, dove aveva sottratto circa 9.000 euro a una turista utilizzando lo stesso stratagemma. Ora è in attesa di giudizio presso il tribunale di Torre Annunziata, mentre le indagini continuano per comprendere se vi siano altre vittime e per individuare eventuali complici. L’episodio mette in luce la crescente sofisticazione delle truffe digitali e la necessità di una maggiore attenzione da parte dei consumatori nell’utilizzo delle carte contactless.

La tecnologia, pensata per facilitare i pagamenti, può diventare un’arma a doppio taglio nelle mani di criminali esperti. Le autorità raccomandano alcune semplici precauzioni per limitare il rischio di essere vittime di questa tipologia di frode. Innanzitutto, è fondamentale monitorare costantemente i movimenti del proprio conto corrente e delle carte di pagamento, verificando regolarmente le transazioni effettuate. In caso di addebiti sospetti, è necessario contattare immediatamente la propria banca per bloccare la carta. Inoltre, si consiglia di utilizzare portafogli o custodie schermate che impediscono la lettura contactless non autorizzata dei dati delle carte.

Quando ci si trova in luoghi affollati o in zone turistiche particolarmente frequentate, è opportuno mantenere alta la guardia e prestare attenzione a persone che si avvicinano con atteggiamenti sospetti. La diffusione di questo tipo di truffa, che sfrutta la tecnologia contactless, evidenzia quanto sia cruciale aggiornarsi sulle nuove modalità di frode e adottare strategie di protezione efficaci per salvaguardare i propri risparmi. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia subito addebiti non riconosciuti a denunciare prontamente l’accaduto, contribuendo così a smantellare queste reti criminali sempre più agguerrite.