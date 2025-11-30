Una crisi finanziaria mondiale si sta preparando? Ci sono i segnali. Le cause sono molte e gli effetti convergenti: i livelli titanici di debito che gli Stati Uniti e altri governi hanno accumulato; le centinaia di migliaia di miliardi di dollari negli investimenti nell’intelligenza artificiale che potrebbe rivelarsi una bolla; l’uso delle criptovalute che si sta diffondendo nel sistema bancario tradizionale, nonostante il loro valore sia crollato dopo aver raggiunto livelli record; i fallimenti miliardari legati a una folle corsa ai prestiti da parte delle banche ombra (e anche delle banche tradizionali).

Su tutto incombe anche la politica erratica del presidente Trump accompagnata dal caos dei dazi.

L’allarme è stato messo nero su bianco. Albert Edwards, l’esperto che previde il crollo delle dot-com, ora afferma che gli americani potrebbero presto affrontare una crisi molto più grande.

“Mercato volatile anticipatore di crisi”

E sul New York Times Patricia Cohen conferma che “la volatilità del mercato evidenzia l’enorme accumulo di rischio globale”.

C’è, scrive, “una pericolosa combinazione di fattori che ricordano le pratiche che hanno portato alle precedenti crisi finanziarie”.

Una crisi economica non è qualcosa che accade all’improvviso, ma una serie di fattori che indeboliscono l’economia prima che un colpo grave ne inneschi il collasso, sostiene Albert Edwards di Société Générale, che aveva previsto il crollo delle dot-com: la crisi finanziaria imminente sarà più grave del crollo del mercato del 2008.

Edwards ha parlato con Bloomberg e Fortune, condividendo le sue opinioni sull’attuale “bolla dell’intelligenza artificiale” e sulla possibilità di una correzione del mercato.

Edwards ha individuato due elementi chiave che avrebbero giocato un ruolo fondamentale nello scoppio della bolla. Tracciando parallelismi con i mercati prima del crollo delle dot-com, ha osservato che oggi alcune cose sono diverse, il che potrebbe aggravare notevolmente il crollo.

La bolla della intelligenza artificiale

“Ciò che preoccupa di più della bolla dell’intelligenza artificiale è quanto l’economia dipenda maggiormente da questo tema, non solo per gli investimenti aziendali, che stanno trainando la crescita, ma anche per il fatto che la crescita dei consumi è dominata molto più del normale dal quintile più alto”, ha dichiarato Edwards a Fortune.

E ha aggiunto che il mercato era in ritardo per una correzione e, a parte la pandemia, non si è verificata una vera recessione dal 2008. “È un periodo dannatamente lungo, e il ciclo economico alla fine entra sempre in recessione”.

L’incertezza causata dalle speculazioni di mercato sull’intelligenza artificiale è in larga misura inevitabile. Come si valuta l’impatto e il valore in dollari di un’invenzione potenzialmente rivoluzionaria? si chiede sul New York Times Patricia Cohen.

Come le ferrovie e internet

In un altro secolo, le ferrovie hanno trasformato l’economia e preparato il terreno per una crescita spettacolare. Ma lungo il percorso ci sono state molte vittime.

Internet ha cambiato la nostra vita, ma quando la bolla si è afflosciata, alla fine del secolo scorso, molti hanno pianto.

Le valutazioni esorbitanti di aziende come Nvidia, pari a 5.000 miliardi di dollari, sembrano basarsi sul presupposto che la rapida crescita continuerà all’infinito. Alcuni dei protagonisti che spendono miliardi di dollari devono ancora realizzare profitti.

I critici, prosegue Cohen, avvertono che un piccolo gruppo di aziende tecnologiche, tra cui Nvidia, sta essenzialmente comprando e vendendo tra loro in accordi circolari che ne gonfiano il valore reale.

In tutto il mondo aziendale, i prezzi elevati delle azioni sono sostenuti anche da prestiti da parte di società finanziarie note come banche ombra, che non sono soggette alle restrizioni che limitano i prestiti a rischio. E poiché le attività di queste società di credito private sono velate, è difficile valutare il livello di rischio del sistema.

Anche il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato l’allarme a ottobre sulle “nuove sfide alla stabilità”.

Nel frattempo, i banchieri tradizionali che avevano messo in guardia dai pericoli delle criptovalute e dei prestiti privati ​​hanno fatto dietrofront e li hanno abbracciati.

Due anni fa, Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan Chase, ha chiesto la messa al bando delle criptovalute. Questo mese, la banca ha emesso il proprio token digitale.

A ottobre, Dimon ha messo in guardia dai rischi associati al credito privato dopo una serie di fallimenti, affermando: “Quando vedi uno scarafaggio, probabilmente ce ne sono altri”.

Eppure, la scorsa settimana, la divisione di gestione patrimoniale della banca ha dichiarato agli investitori che le società di credito private erano un elemento essenziale nei portafogli.

Tutti corrono prima della crisi

Anche coloro che sono certi che un crollo possa arrivare in futuro non vogliono perdersi il boom prima della caduta. Un’altra fonte di preoccupazione è rappresentata dal debito pubblico degli Stati Uniti e di altre grandi economie. Le vulnerabilità del sistema finanziario sono preoccupanti, ha affermato Prasad, professore di economia alla Cornell University. Ma ha aggiunto: “Credo che la preoccupazione maggiore, che in qualche modo cova in secondo piano, sia in realtà la situazione del debito pubblico, soprattutto nelle economie avanzate”.

Il debito pubblico degli Stati Uniti ha raggiunto i 38.000 miliardi di dollari, ovvero circa il 125% delle dimensioni dell’economia americana.

La tradizionale fiducia nell’affidabilità creditizia degli Stati Uniti era già stata scossa ad aprile, dopo che Trump aveva orchestrato una serie di guerre commerciali.