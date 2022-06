Enel: “Confermata la leadership globale per la sostenibilità negli indici FTSE4Good Index Series e Euronext Vigeo-Eiris

Il ruolo di Enel come leader globale nella sostenibilità è stato riconfermato nella revisione di metà anno 2022 della FTSE4Good Index Series, che classifica le prime aziende globali in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e trasparenza.

L’azienda rende noto di essere stata confermata anche nella revisione semestrale dell’indice Euronext Vigeo-Eiris (V.E) World 120.

La classifica delle società più sostenibili

Due volte l’anno, l’indice Euronext Vigeo Eiris (V.E.) World 120 stila la classifica delle 120 società più sostenibili fra le 1.500 principali società in termini di capitale flottante in Nord America, Asia Pacifico ed Europa.

Enel ha inoltre confermato la propria presenza negli indici regionali Euronext V.E Eurozone 120 ed Europe 120, che comprendono le 120 imprese più sostenibili fra le 500 aziende con il maggiore capitale flottante in Europa e nell’Eurozona.

Starace (CEO Enel): “I principi ESG restano una priorità”

Francesco Starace, CEO e direttore generale del Gruppo Enel, ha commentato: “Enel prosegue a pieno ritmo il suo percorso sostenibile con l’ennesimo riconoscimento, da parte di due straordinarie serie di indici, dell’equazione di successo del Gruppo che lega la sostenibilità alla creazione di valore. I principi ESG rimarranno una priorità in tutte le nostre linee di business, poiché saremo concentrati su soluzioni e tecnologie che generano valore condiviso a vantaggio delle comunità locali e dell’ambiente in generale. Guardando al futuro, continueremo a concentrarci sul potenziamento del progresso sostenibile attraverso la decarbonizzazione e l’elettrificazione dei consumi, facendo leva sulla maggiore digitalizzazione della nostra azienda”.

Sia FTSE4Good che V.E hanno riconosciuto l’impegno di Enel nell’integrazione delle pratiche ESG all’interno della strategia aziendale lungo l’intera catena del valore.

FTSE4Good ha evidenziato le pratiche e la trasparenza di Enel in un’ampia gamma di temi, tra cui biodiversità, salute e sicurezza, diritti umani, corporate governance, gestione dei rischi e trasparenza fiscale.

Allo stesso tempo, V.E ha riconosciuto le eccellenti prestazioni di Enel nello sviluppo della propria strategia ambientale, nella gestione del capitale umano e nella promozione di solide pratiche di governance.

Enel e la sostenibilità

La leadership globale di Enel nel campo della sostenibilità è testimoniata a livello mondiale dalla presenza del Gruppo in diversi altri importanti indici e classifiche della sostenibilità, come i Dow Jones Sustainability Indices World and Europe, MSCI ESG Leaders Indexes, la Climate “A” List del CDP, l’indice STOXX Global ESG Leaders, l’indice MIB ESG, l’ISS “Prime” rating, l’indice Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion, l’indice Bloomberg Gender Equality, la Top 100 Gender Equality Global Ranking di Equileap e gli indici ECPI, sottolinea il Gruppo in un comunicato.

Il Gruppo attira in maniera crescente l’interesse degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI), le cui partecipazioni nella società sono in costante crescita, e rappresentano ad oggi il 14,6% circa del capitale sociale di Enel, pari a oltre il doppio rispetto ai livelli del 2014.

Tale incremento, coerente con il crescente riconoscimento dell’importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo termine, testimonia la crescente leadership di Enel a livello globale in termini di sostenibilità, sottolinea il Gruppo in una nota.

Enel e gli indici di sostenibilità mondiali

Enel vanta una lunga storia di inclusione nei principali indici di sostenibilità mondiali, grazie all’impegno a essere in prima linea nelle più grandi sfide energetiche che la società deve affrontare, come l’economia circolare.

Il contatore intelligente è un ottimo esempio di economia circolare: costituito al 100% da plastica rigenerata, è un prodotto dell’innovazione sostenibile che guida il Gruppo nella ricerca di soluzioni sempre più green.