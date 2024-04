Suviana, agenzia Ambiente Emilia Romagna: “Nella centrale Enel non ci sono fibre di amianto”

Dopo l’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi a Suviana nell’appennino bolognese in merito alle presenze di amianto “abbiamo fatto la verifica su quanto poteva essere andato in aria, non ci sono presenze di fibre, così come non ci sono presenze di fibre di amianto nelle macerie che sono state campionate”. Così Giuseppe Bortone, direttore di Arapae Emilia Romagna nel punto stampa di oggi. “Abbiamo altri due, tre punti di campionamento all’interno del bacino, lì non c’è nessun segnale,” ha aggiunto spiegando che per quanto riguarda la presenza di idrocarburi “la tendenza è al forte ribasso”. La diretta del punto stampa sulla situazione nella centrale.