Gridspertise completa l’acquisizione di Aidon, leader nello smart metering nei paesi nordici

Gridspertise s.r.l. (“Gridspertise”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Aidon Oy (“Aidon”), uno dei maggiori fornitori di soluzioni, applicazioni e servizi per smart grid e smart metering nei Paesi nordici. Gridspertise ha acquistato il 100% delle azioni di Aidon Oy dagli attuali azionisti, Alder Fund I AB, 2VK Invest AS, Suomen Teollisuussijoitus Oy e dagli azionisti di minoranza.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Aidon nella famiglia di Gridspertise e di sostenere la transizione energetica nei Paesi nordici, unendo l’approccio orientato al cliente e le soluzioni innovative di Aidon con la nostra presenza globale e le nostre tecnologie all’avanguardia nell’automazione di rete”, ha dichiarato Robert Denda, CEO di Gridspertise.

“Combinando le nostre rispettive competenze, accelereremo l’innovazione e forniremo un portafoglio completo di soluzioni ai nostri clienti in questa regione e in tutto il mondo”.

Gridspertise è tra i leader di mercato nell’introduzione su larga scala di contatori intelligenti e nella digitalizzazione della rete, e ha recentemente superato il traguardo di 100 milioni di contatori intelligenti consegnati in tutto il mondo. Con l’acquisizione di Aidon, Gridspertise integrerà e completerà i punti di forza di Aidon nel suo mercato di riferimento. I Paesi nordici sono uno dei mercati più maturi al mondo per quanto riguarda le Smart Grid e Gridspertise può supportarne la transizione energetica attraverso soluzioni avanzate come il Quantum Edge device, la piattaforma della società per la virtualizzazione delle cabine secondarie che consente un’elevata penetrazione delle energie rinnovabili e l’espansione della mobilità elettrica. Fondata nel 2004, Aidon è una società con sede in Finlandia e uno dei principali fornitori di servizi di infrastruttura di misura avanzata nei Paesi nordici. L’azienda offre un portafoglio competitivo di soluzioni innovative e affidabili e la sua tecnologia è utilizzata in circa 5 milioni di punti di misura dell’energia all’interno della regione.