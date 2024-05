Forti, Salis, Cospito, destra e sinistra unite nella corte ai galeotti

Chico Forti divide l’Italia, colpevolisti e innocentisti, destra e sinistra dimenticano dei terroristi fatti rimpatriare e messi in libertà. Questo Governo ha ottenuto quello che i predecessori non sono riusciti, non solo Forti ma anche Salis. La storia di Forti è controversa: fu vittima di una vendetta della polizia della Florida per il film sul delitto Versace? Però sembra un po’ esagerato che un presidente del Consiglio si precipiti ad accogliere un signore che anche per la giustizia italiana è un assassino ergastolano. Giustizia proletaria alla rovescia ma sempre sbagliata.

