L’idrogeno prodotto dalle energie rinnovabili al 100% è la migliore soluzione per il Green Deal. L’Unione Europea individua la stategia da seguire e la soluzione più sostenibile. Il Green Deal di cui l’Europa parla da anni e che è diventato anche uno dei leit-motiv del governo Conte.

Per questo l’idrogeno è il protagonista della lettera che auspica diventi al centro del programma rinnovabile dell’Europa. I firmatari di questa lettera esortano a collocare le soluzioni di idrogeno rinnovabile al centro del programma che il Consiglio sull’Idrogeno dovrebbe adottare questo mese.

Idrogeno per il Green Deal: la strategia dell’UE

La strategia dell’UE sull’idrogeno riconosce, senza ambiguità, che l’idrogeno rinnovabile prodotto dall’elettricità rinnovabile al 100% attraverso l’elettrolisi è la soluzione più sostenibile per la fornitura di Green Deal. L’UE deve investire tutte le risorse e la volontà politica per realizzare questo idrogeno a base rinnovabile prima del 2030.

L’Europa deve diventare un leader globale nell’idrogeno rinnovabile. Ma non può raggiungere questo obiettivo senza impegni coraggiosi. La storia di successo delle rinnovabili europee è stata costruita su un quadro politico chiaro e un sostegno mirato schemi per guidare l’innovazione e accelerare le economie di scala.

Replicare con l’idrogeno lo schema di eolico e solare

In meno di un decennio l’eolico e il solare sono diventati le fonti più competitive in termini di costi per la nuova generazione di energie. Per replicare questo successo nell’idrogeno rinnovabile, i firmatari esortano gli Stati membri a impegnarsi per un ambizioso quadro normativo. Uno che acceleri la distribuzione delle energie rinnovabili, aumenti la produzione di elettrolizzatori “made in Europe”. E che supporti le scoperte tecnologiche che aumentano efficienza e competitività delle soluzioni di idrogeno rinnovabile.

Il motore principale di questa rivoluzione è l’elettrificazione diretta. Oltre all’ulteriore diffusione delle energie rinnovabili elettricità entro il 2030. L’UE deve riconoscere la necessità di nuovi impianti rinnovabili legati all’idrogeno. All’interno della revisione dell’obiettivo vincolante dell’Unione per le energie rinnovabili entro il 2030.

Ciò garantirà all’Europa la costruzione sui vantaggi dell’elettrificazione diretta. Che è oggi la soluzione di decarbonizzazione più competitiva per la maggior parte degli usi energetici. Visto che garantisce al contempo le capacità necessarie per produrre idrogeno rinnovabile su larga scala.

L’importanza dell’innovazione

Il secondo driver è l’innovazione. L’Europa deve aumentare in modo significativo l’efficienza e la competitività delle sue tecnologie di elettrolizzatori. Per raggiungere questo obiettivo, non c’è tempo da perdere negli investimenti di transizione.

L’UE deve convogliare i fondi disponibili verso tali tecnologie. Ridurranno la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili e accelerare la competitività delle soluzioni di idrogeno rinnovabile anche prima del 2030.

Le infrastrutture per elettricità e idrogeno

Il terzo fattore trainante è il lancio della giusta infrastruttura per l’elettricità e l’idrogeno. A breve termine, mentre le soluzioni di idrogeno basate su fonti rinnovabili stanno aumentando la produzione di volume, l’Europa deve dare la priorità alla modernizzazione più rapida delle sue reti elettriche.

E all’ottimizzazione degli investimenti nelle infrastrutture per l’idrogeno. Con un focus principale sulla produzione locale e l’uso di idrogeno da fonti rinnovabili. In modo da soddisfare specifiche esigenze dei settori “difficili da abbattere”.

Il riutilizzo delle condutture esistenti non dovrebbe essere un obiettivo di per sé. Bisogna evitare investimenti in beni non recuperabili e costi inutili per i cittadini dell’UE. Una chiara priorità verso le soluzioni di idrogeno rinnovabile è essenziale per fornire la certezza degli investimenti e sbloccare gli investimenti significativi necessari entro il 2030.

Facendo le scelte e il posizionamento appropriati energie rinnovabili al centro del futuro sistema energetico europeo, l’Europa può aprire la strada alla trasformazione dell’energia e diventare un leader globale nell’idrogeno rinnovabile. Le nostre aziende sono pronte a farlo consegnare questa visione.