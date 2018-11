ROMA – “Mobilità: una rivoluzione in divenire“. L’evento si terrà a Roma il 14 novembre 2018 dalle 17:00 alle 19:00 presso l’Hotel Ambasciatori Palace, Via V. Veneto 62. Tra i relatori saranno presenti: Paolo Lobetti Bodoni, MED Automotive & Transportation Market Segment Leader, Italy, Spain, Portugal, EY. Andrea Vezzani, CFO, Energica Motor Company. Gabriele Benedetto, CEO, Telepass. Lorena Della Giovanna, Country Manager, Hitachi. Alessio Torelli, CEO, Enel X Italia.

All’incontro si parlerà dei modelli tradizionali di trasporto che stanno subendo una vera e propria rivoluzione, abilitata in primo luogo dalla trasformazione digitale e da progressi tecnologici e materiali. L’evoluzione è in atto e ha profonde implicazioni economiche, sociali e ambientali. Basti pensare che, sotto il profilo economico, nella sola Europa il valore del mercato complessivo dei servizi di mobilità vale circa 200 miliardi. Inquinamento e congestione urbana richiedono soluzioni innovative, con crescente peso della multimodalità nelle “smart cities”, in un contesto di crescente urbanizzazione.

In questo quadro, cambiano i business model delle imprese, ma anche la domanda dei cittadini e dei consumatori. Tra i principali cambiamenti in atto, il car sharing, i veicoli connessi, la crescente introduzione di auto elettriche/ibride e, ormai con soluzioni operative, le auto a guida autonoma. Il consumatore – ormai “digitale” – esprime aspettative sempre più elevate e seamless, legate a comodità, libertà e velocità. Ed è qui che nuovi business model (come il MaaS, Mobility as a Service) diventano fondamentali driver di cambiamento.

Si delinea dunque la genesi e il consolidamento di un ecosistema dato dall’integrazione di aziende di settori diversi che includono, oltre a quelli tradizionali del trasporto e dell’automotive, anche settori come telecomunicazioni, assicurazioni e technology player. Un ecosistema che richiede regole e standard nuovi in grado di spingere la crescita e garantire lo sviluppo di reale mercato libero ed efficiente.