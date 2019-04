ROMA – Terna, tramite la controllata Terna Plus (società del Gruppo responsabile dello sviluppo delle attività internazionali), ha firmato oggi, 12 aprile, un accordo con Construtora Quebec, società di costruzione nel settore energetico attiva in Brasile, finalizzato all’acquisizione della quota di controllo di due concessioni per realizzare ed esercire complessivamente circa 350 km di infrastrutture elettriche nel Paese sudamericano.

Le due concessioni, che hanno una durata trentennale dalla loro sottoscrizione, porteranno alla costruzione di due linee a 500 kV (e relativi arrivi in stazioni elettriche) per la trasmissione dell’elettricità nello Stato del Minas Gerais (nel Brasile centrorientale): la ‘Linha Verde I’ (denominata ‘Governador Valadares-Mutum’) da circa 160 km e la ‘Linha Verde II’ (denominata ‘Presidente Juscelino-Itabira’) lunga circa 190 km. I nuovi elettrodotti, in particolare, consentiranno di incrementare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della rete elettrica brasiliana e, al contempo, di sfruttare il potenziale della generazione da fonti rinnovabili.

Il valore complessivo del contratto, comprensivo dei costi di sviluppo e di realizzazione delle opere, è di circa 130 milioni di USD e sarà finanziato in gran parte attraverso un’operazione di project financing.

L’accordo prevede per il Gruppo Terna lo sviluppo, la costruzione e la gestione degli asset, con affidamento a Construtora Quebec delle attività EPC. In accordo ai contratti di concessione firmati con il regolatore Brasiliano ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), le infrastrutture dovranno entrare in esercizio entro il marzo 2023.

L’accordo raggiunto con Construtora Quebec rafforza ulteriormente il ruolo di Terna in America Latina come grande operatore industriale e di infrastrutture elettriche. Le competenze distintive dell’azienda vengono messe al servizio dello sviluppo del sistema elettrico del Brasile: un Paese in crescita e caratterizzato da un favorevole quadro regolatorio. L’operazione, peraltro, viene finalizzata in coerenza con la strategia di limitata esposizione di capitale e basso profilo di rischio.

Il closing del contratto sottoscritto tra Terna Plus e Construtora Quebec è subordinato al verificarsi di alcune condizioni, tra cui l’autorizzazione del Regolatore ANEEL e dell’Antitrust CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). (Fonte: Terna)