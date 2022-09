Turismo sostenibile, Enel X Way installa stazione di ricarica per imbarcazioni elettriche a Cernobbio

Creare il perfetto connubio tra mobilità elettrica innovativa e turismo sostenibile in occasione di uno dei più importanti appuntamenti politico-economici dell’anno: il Forum Ambrosetti che si svolgerà da oggi fino a domenica a Cernobbio. Con questo obiettivo Enel X Way, la società di Enel dedicata alla mobilità, ha installato un punto di ricarica per imbarcazioni elettriche presso il molo di Villa d’Este, che si aggiunge a quello recentemente installato a Portofino.

Grazie alla nuova stazione di ricarica, una JuicePole da 22 kW + 22, fare il pieno di energia per muoversi da e verso Cernobbio con un’imbarcazione elettrica sarà finalmente possibile. Per un’esperienza in elettrico ancora più completa e unica, Enel X Way ha inoltre attivato un servizio di taxi boat a zero emissioni dedicato agli ospiti della tre giorni che potranno godere delle bellezze del lago di Como a bordo di un’imbarcazione silenziosa e con oltre 50 miglia di autonomia.

L’iniziativa di Enel X Way si inserisce perfettamente nella strategia della società che punta decisamente sull’integrazione e la rapida diffusione in Italia e a livello globale dei diversi tipi di mobilità elettrica, compresa quella in ambito nautico. La nautica elettrica è un segmento in rapida espansione a livello globale ed è dedicata a imbarcazioni alimentate da motori elettrici. Si tratta di una soluzione di navigazione che si sta affermando sempre di più in aree geografiche, marine o fluviali, particolarmente rilevanti dal punto di vista paesaggistico che si prestano perfettamente alla diffusione del turismo attento alle esigenze dell’ambiente. Dalla nautica alla strada: Enel X Way ha installato oltre 16mila punti di ricarica per veicoli elettrici in tutto il Paese, che a livello globale salgono a oltre 300mila grazie agli accordi di interoperabilità.