Casarza Ligure, esplode bombola a gas in una palazzina: nessun ferito. Il sindaco: “Un miracolo”

Non ha causato feriti l’esplosione di una bombola di gas in un fondo di una palazzina di tre piani a Casarza Ligure (Genova). Ma ci sono due ragazzine sotto choc per lo spavento. Erano insieme a un parente nell’immobile danneggiato. “E’ un miracolo che non ci sono stati feriti”, dice il sindaco Giovanni Stagnaro. Lo spostamento d’aria provocato dall’esplosione ha mandato in frantumi molti vetri delle finestre delle case vicine. Sul posto anche una ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso: l’equipaggio si è prodigato per tranquillizzare le due ragazze. “I vigili del fuoco hanno posto lo stabile sotto sequestro – continua il sindaco – per poter eseguire le perizie di stabilità delle strutture”.