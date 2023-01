Chi è la donna bionda che compare sempre nelle foto vicino a Putin? Soldatessa, marinaia…

Durante il discorso di fine anno, Vladimir Putin è apparso con alle spalle un gruppo di soldati. Tra loro, gli occhi più attenti hanno individuato alcuni volti già noti di persone che, in passato e in altri contesti, sono apparse nelle foto insieme al presidente russo. Tra tutti c’è una donna bionda, in divisa, alla sinistra di Putin. In altre occasioni la stessa donna è stata anche un marinaio, una devota religiosa, la madre di un soldato caduto in guerra.

Chi è la donna bionda che compare sempre nelle foto vicino a Putin?

La domanda che in molti si sono posti è: “Chi sarà mai questa donna?”. Per alcuni è una controfigura, una comparsa usata per propaganda politica. Per altri, invece, si tratta di un bodyguard, un membro del ristretto gruppo di sicurezza composto da fedelissimi dello zar.

Forse membro della sicurezza privata dello zar

Come riporta La Repubblica, l’agenzia stampa ucraina Unian ha avanzato l’ipotesi che Putin, preoccupato di comparire all’aperto e in pubblico, abbia deciso di essere sempre circondato da un gruppo ristretto di collaboratori, probabilmente membri del Servizio di protezione federale. Putin dunque teme per la sua sicurezza e preferisce sapere di avere le spalle coperte da pa persone fidate che, per dare meno nell’occhio, vengono camuffate in modi sempre diversi.

A dare maggiore credito all’ipotesi che la donna faccia parte di un gruppo di fedelissimi bodyguard del presidente russo è il fatto che, confrontando con attenzione le fotografie, è possibile notare anche altre persone che ritornano con frequenza.