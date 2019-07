ROMA – Con un lungo post, Claudia Lai Nainggolan ha voluto ringraziare tutti quelli che le hanno scritto incoraggiandola. La moglie del calciatore ex Romaora all’Inter, è malata di tumore ed ora dovrà fare la chemioterapia.

Ecco le sue parole con cui ringrazia che l’ha incoraggiata: “Siete stati tanti, grazie di cuore. Non è facile esprimere ciò che sento perché sono cosciente che al mondo ci sono tante persone che combattono tra la vita e la morte. Il mio pensiero va a tutti voi combattenti, che possiamo ricevere la forza necessaria per lottare e vincere ogni guerra“. Con questo messaggio diffuso sul proprio profilo Instagram, Claudia Lai Nainggolan, moglie del centrocampista dell’Inter, ha voluto ringraziare tutti per i messaggi d’affetto dopo la tremenda notizia sulle sue condizioni di salute”.

Fonte: Instagram