Arriva la banconota da o euro dedicata allo Sbarco in Normandia di cui ricorre in questi mesi l’ottantesimo anniversario. Ma cosa sono le banconote da 0 euro? Già da diversi anni esistono queste banconote commemorative realizzate in alta qualità e con diversi dettagli artistici. E come tutte le banconote tradizionali sono state realizzate con inchiostri speciali, ologrammi e filigrane. Sono anche munite di numeri di serie univoci.

A differnza di quelle vere però, queste banconote non hanno valore né legale né commerciale. Sono solo dei souvenir da collezione nati con lo scopo di essere commemorativi. Sono apparse per la prima volta nel 2015 grazie all’iniziativa dell’imprenditore francese Richard Faille, ideatore e progettatore di monete commemorative già dal 1996. Monete destinate ai turisti, a cui dal 2015 si sono affiancate anche le banconote.

Dal 2015 ad oggi sono stati creati oltre 2.500 temi diversi di banconote da 0 euro che sono state distribuite in 30 Paesi tra cui l’Italia. Da noi sono state prodotte banconote commemorative raffiguranti Dante Alighieri e Padre Pio per citare alcuni tra i personaggi più commemorativi, oltre a monumenti ed eventi sportivi. Le banconote da 0 euro hanno una funzione puramente celebrativa e possono essere acquistate online, nei musei e nei negozi specializzati.

La banconota da 0 euro dedicata allo sbarco in Normandia

Queste ban onote servono a preservare la memoria di eventi storici importanti e a educare il pubblico sul loro significato. Quella che commemora lo sbarco in Normandia sarà disponibile a partire da luglio 2024 e sarà venduta attraverso Euro Banknote Memory. Si tratta di una tiratura limitata a soli 3.000 pezzi numerati: essendo quindi un oggetto di grande valore collezionistico, chi interessato si dovrà sbrigare. Il costo di queste banconote varia generalmente dai 6 ai 15 euro.