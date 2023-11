Donna con l’orologio di Pablo Picasso venduto all’asta per 139,3 milioni di dollari

Uno dei capolavori di Pablo Picasso, “Donna con l’orologio”, è stato venduto all’asta per 139,3 milioni di dollari da Sotheby’s a New York, il secondo prezzo più alto mai raggiunto per l’artista. Il dipinto del 1932 raffigura una delle compagne e muse dell’artista spagnolo, la pittrice francese Marie-Therese Walter, ed era stato valutato oltre 120 milioni di dollari prima di essere venduto, secondo la casa d’aste.

Donna con l’orologio di Pablo Picasso

Secondo Julian Dawes, capo della divisione delle arti impressioniste e moderne a Sotheby’s, Picasso attrae acquirenti da tutto il mondo. “Nel passato, abbiamo visto delle offerte provenienti letteralmente da tutti i continenti, da tutte le grandi città”, ha detto all’Afp durante una mostra a Dubai. “Tra il 2021 e il 2022 abbiamo osservato un aumento di oltre il 100% del numero di offerenti e acquirenti del Medio Oriente”, ha precisato.

“La femme à la montre” era di proprietà della filantropa e collezionista newyorkese Emily Fisher Landau, scomparsa quest’anno all’età di 102 anni. Della sua collezione facevano parte anche opere di Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko o ancora Andy Warhol che sono state messe all’asta insieme al capolavoro di Picasso per la stagione autunnale delle vendite d’asta di Sotheby’s a New York. A 50 anni dalla sua morte l’autore di ‘Guernica’ (1937) e delle ‘Demoiselles d’Avignon’ (1907) continua quindi ad affascinare, come testimonia la cinquantina di mostre che gli sono dedicate quest’anno nel mondo, in gran parte in Francia e in Spagna.