Sorpresa, scrivono le agenzie, ma forse di sorpresa c’è ben poco visto che in questo straordinario Paese ormai ci si può aspettare un po’ di tutto. Ci si può aspettare anche che in un seggio elettorale allestito nell’istituto scolastico Quinto Ennio di Lecce un giovane elettore sia andato a votare per il ballottaggio in compagnia di una pecora. Una circostanza che ha suscitato curiosità, stupore e momenti di ilarità tra i presenti. In molti hanno colto l’occasione per immortalare l’episodio. Peraltro la fidata pecora, paziente come un animale domestico, ha atteso tranquillamente che il padrone completasse le operazioni di voto scegliendo tra i due candidati a sindaco e poi insieme hanno lasciato l’istituto.