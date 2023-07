Rocchetta Nervina, non c’è il vigile. Il sindaco mette avvisi sulle auto in divieto di sosta

Non c’è il vigile e il sindaco mette avvisi per un corso gratuito di recupero di educazione stradale sulle auto parcheggiate in divieto di sosta.

“Il sindaco organizza corsi gratuiti di recupero di educazione stradale. Cosa non avete capito? Iscrivetevi”. È questo il messaggio bilingue, italiano e francese, che Claudio Basso, sindaco di Rocchetta Nervina, piccolo centro dell’alta val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia, ha affisso al parabrezza di alcune auto posteggiate in divieto di sosta.

Essendoci un solo vigile in servizio, che tra l’altro non lavora la domenica, ha pensato di affiggere questi messaggi goliardici sul parabrezza al posto della multa, per richiamare l’attenzione degli automobilisti indisciplinati che ogni fine settimana, attratti dai laghetti e dal canyoning, parcheggiano nei posti più impensabili, ma sempre in divieto di sosta.

Rocchetta Nervina, le parole del sindaco

“Ora che siamo in piena estate, è così tutti i giorni – spiega il primo cittadino – ma mentre in settimana abbiamo un agente che può intervenire e multare chi è in contravvenzione, nel weekend dobbiamo assistere a scene davvero pietose. Ovviamente non possiamo costringere l’unico vigile a lavorare sette giorni su sette, per ventiquattro ore al giorno”. Il fatto è che Rocchetta, per quanto sia un minuscolo paese, è meta di centinaia, di appassionati di torrentismo provenienti anche dalla vicina Francia e da chi è alla ricerca di un po’ di refrigerio viste le temperature proibitive sulla costa.