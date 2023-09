Scontrini pazzi, ci risiamo: 15 euro per il taglio torta. La pizzeria replica così

Quindici euro per tagliare la torta a fette. È quanto ha dovuto pagare un cliente in una pizzeria di Pino Torinese (Torino). Il tutto, compreso lo scontrino incriminato, è finito sui social con conseguente dibattito.

Sullo scontrino taglio torta 15 euro

Un uomo a inizio settembre decide di festeggiare un compleanno in pizzeria insieme a una decina di persone. La pizzeria però non può fornirgli un dolce, ma consente ai clienti di portarselo da casa. Dopo la festa, una volta tornato a casa, si rende conto che sullo scontrino è segnato un sovrapprezzo di 15 euro, proprio per il taglio della torta. L’uomo allora ha voluto raccontare la sua storia sui social, con conseguente dibattito. Il ristoratore, per difendere la propria scelta, ha spiegato che la dipendente del locale che ha tagliato la torta ha impiegato molto tempo per farlo a causa di alcune problematiche legate al dolce.

La replica del ristorante

Inevitabile la polemica sui social tra chi ha dato ragione al cliente e chi invece ha ricordando che in molti ristoranti questo servizio è considerato extra e quindi a pagamento. Secondo il ristoratore la cosa non sarebbe stata concordata in anticipo ma il cliente si sarebbe presentato con la torta confezionata. “Era minuscola, da non più di sei persone ed erano in dieci. La cameriera con fatica è riuscita a ricavare dieci fettine accettabili, le ha sistemate nel piatto in modo molto carino proprio per far fare bella figura al cliente nonostante le esigue porzioni” ha sostenuto il gestore del locale, concludendo: “Per tutto il tempo non ho potuto farle fare altro”.