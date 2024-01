Svezia, freddo estremo: centinaia di auto bloccate nella neve FOTO

Freddo estremo in Svezia. Nel sud del Paese, raccontano le cronache locali, il freddo artico da più di 10 ore ha bloccato centinaia di auto nella neve.

Nella notte la temperatura a Kvikkjokk in Lapponia è scesa fino a meno 43,6. Erano 25 anni che nel Paese non si registrava un gelo simile. Le temperature record, hanno detto i meteorologi, sabato raggiungeranno anche la capitale, Stoccolma. Il freddo estremo, le tempeste di neve e venti di burrasca hanno provocato l’interruzione dei trasporti e la chiusura delle scuole in diverse zone della Scandinavia.