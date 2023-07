Una croce, causa forte vento, si stacca dal campanile della Chiesa e cade sopra… l’auto del parroco. La storia è raccontata dal Giornale di Vicenza.

Il forte maltempo che ha colpito a ripetizione il Veneto ha fatto crollare l’altra notte una grande croce in ferro posta in cima al campanile di Longare (Vicenza). Fortuna ha voluto che il pesante manufatto non abbia colpito nessuno. Meno fortunato il parroco: la croce, raccontano le cronache, è infatti caduta sopra la sua auto, parcheggiata sotto il campanile. La vettura è andata semi distrutta. Forse proprio per l’atterraggio ‘morbido’ la croce ferrea ha riportato solo poche ammaccature.

Troppo vento, croce si stacca dal campanile e cade sopra l’auto… del parroco: “Dovrò usare la bicicletta”

“Vabbè che nostro Signore dice: ‘Ognuno prenda la propria croce’….ma non questa però” ha commentato il sacerdote, don Paolo Facchin, che al Giornale di Vicenza ha aggiunto: “adesso pazienteranno i parrocchiani, che pensano a un ‘segno divino’, se arrivo in bicicletta qualche minuto in ritardo per la messa nelle varie chiese dell’Unità pastorale”. A provocare il crollo potrebbe essere stato il vento, o anche un fulmine.