Vasco Rossi ha avuto un incidente cadendo dalla sua bicicletta, lo ha raccontato lo stesso cantante ai suoi fan, postando una foto su Instagram. Vasco Rossi ha detto ai suoi fan di essersi lussato una spalla e infatti nella foto si è mostrato con il braccio fasciato.

Vasco Rossi incidente in bicicletta, il post su Instagram

Per qualche giorno niente foto e autografi ha ironizzato l’artista, spiegando che non è grave, ma che il dolore è stato piuttosto intenso. “Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia però”, ha scritto sui social Vasco Rossi. Una foto sorridente con il tutore : “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. #vogliounavita spericolata”.

Vasco Rossi, concerti del 2021 spostati al 2022: nuovo album a novembre

I concerti di Vasco Rossi fissati inizialmente per giugno 2021 sono tutti spostati al 2022 “a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da pandemia covid. Ci speravamo, ma in fondo lo sentivamo…che è ancora presto per un abbraccio collettivo”, si legge nella nota che dà la notizia. “La pandemia fermerà i miei concerti ma non ferma la mia musica -dice Vasco – e la buona notizia è che il 12.11.2021 uscirà il nuovo album”.

Vasco Rossi, concerti 2022: nuove date ufficiali

Ecco le nuove date: