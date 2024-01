Un aereo di linea della Japan Airlines in fiamme all’aeroporto cittadino di Tokyo Haneda dopo un contatto accidentale con un aeromobile delle forze di Autodifesa. Sono stati tutti evacuati i 367 passeggeri a bordo ma ci sono 5 morti nella collisione fra due velivoli. Si tratta dei passeggeri che si trovavano a bordo dell’aereo della Guardia Costiera al momento della collisione con l’aereo di linea che ha poi preso fuoco.

La Japan Airlines (Jal) ha riferito che il velivolo sulla pista dello scalo di Haneda è il l volo 516 con circa 400 passeggeri a bordo, proveniente dal New Chitose Airport, nella prefettura di Hokkaido. In fase di atterraggio si è verificata una collisione con un aereo della Guardia costiera presente sulla pista e tutti i passeggeri, assieme al personale di bordo – riferisce ancora Jal – sono riusciti a mettersi in salvo. Non si conosce invece ancora la sorte delle cinque persone a bordo del volo della Guardia costiera.

“Le autorità devono accertare rapidamente i danni”, è l’appello del primo ministro giapponese Fumio Kishida nelle prime reazioni alla collisione fra due velivoli all’aeroporto di Tokyo. In un post su X, l’ufficio del premier precisa infatti di voler garantire che si “accertino rapidamente i danni” e s’impegna a “fornire un’informazione adeguata al pubblico”.