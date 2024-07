Adottano un cane randagio, pochi mesi dopo li salva da un incendio in casa

Era un cane randagio che vagava per le strade della Romania. Poi, un giorno, è stato salvato da un’associazione animalista locale che gli ha cercato una casa. Il suo viaggio verso una nuova vita non è stato breve: Jassie, come è stata chiamata questa cagnolina di 5 anni, è volata a New Polzeath, in Cornovaglia, Regno Unito. Lì, fin da subito, ha dimostrato tutto il suo amore per quelle persone che hanno creduto in lei. Ma una notte, il suo straordinario intuito e eccezionale coraggio l’ha portata a salvare quella famiglia che solo pochi mesi prima neanche conosceva.

Un risveglio drammatico

Tutto è successo nelle prime ore della mattina. In casa, tutti dormivano profondamente. Nel silenzio, Jassie ha iniziato ad abbaiare in maniera insistente: il cane si era accorto che da un radiatore elettrico stava uscendo del fumo che stava invadendo tutta la casa. Avvertiti da quell’abbaiare così deciso, i suoi proprietari si sono svegliati dal loro sonno e si sono trovati avvolti da una nube di fumo molto denso e con un incendio che era già divampato. A stento sono riusciti a uscire di casa, seguiti dal loro cane.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato alle fiamme di inghiottire completamente l’abitazione. “I miei colleghi sono intervenuti e hanno localizzato l’incendio, che è stato prontamente domato,” spiega Josh Plowman, responsabile della stazione dei vigili del fuoco. “Solo dopo l’intervento la famiglia ci ha informato che in realtà era stata Jassie a svegliarli da un sonno profondo, mentre la proprietà si stava riempiendo di fumo. Se sono riusciti a fuggire illesi e sono vivi, lo devono alla loro quattrozampe: i cani hanno un senso dell’olfatto accentuato, quindi sono spesso in grado di rilevare il fumo anche prima che i rilevatori di fumo si attivino. E così è riuscita a dare l’allarme.”

Un’eroina a quattro zampe

La storia di Jassie ha raccolto grande consenso sulla stampa inglese, che ne ha sottolineato il coraggio e l’amore incondizionato degli animali per le persone che li considerano parte della famiglia. Sin dalla sua adozione dalla Romania, Jassie ha portato gioia e luce nella vita della famiglia inglese, e ora, attraverso il suo gesto eroico, è diventata una vera ispirazione per tutti coloro che amano gli animali e che pensano a un’adozione.