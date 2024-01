Il baby gorilla di una specie rara nato nello zoo di Londra VIDEO

Un gorilla appartenente a una specie in grave pericolo di estinzione ha dato alla luce un cucciolo sano allo zoo di Londra lo scorso mercoledì mattina. Mjukuu, la madre, un gorilla di pianura occidentale, ha partorito il piccolo, al quale ancora non è stato dato un nome, dopo un travaglio veloce durato 17 minuti. Un video sui social media mostra mamma Gorilla mentre culla il suo neonato pochi istanti dopo il parto.

Lo zoo di Londra ha detto all’Independent che il sesso del baby gorilla non è ancora stato confermato. “E’ ancora rannicchiato con la mamma, quindi non siamo in grado di dirlo e la lasciamo fare”, ha detto un portavoce. “È una mamma fantastica”.

Kathryn Sanders, responsabile della sezione primati dello zoo di Londra, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato la nostra giornata normalmente: abbiamo dato la colazione ai gorilla e abbiamo intrapreso la nostre routine di pulizia. Quando siamo tornati nelle loro tane, abbiamo potuto vedere che Mjukuu stava iniziando ad allungarsi e ad accovacciarsi, segno che era in travaglio. Dopo un travaglio molto veloce – appena 17 minuti – Mjukuu è stata avvistata dalla telecamera mentre teneva teneramente il suo neonato e mostrava il suo meraviglioso istinto materno – mentre puliva il suo bambino e lo controllava”.

Secondo la Zoological Society di Londra, che gestisce lo zoo, il numero dei gorilla di pianura occidentale in natura è diminuito di oltre il 60% negli ultimi 25 anni a causa del bracconaggio e delle malattie. Di seguito il video.

