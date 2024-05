Un cane è stato torturato e ucciso in modo crudele a Catanzaro

Nel quartiere Signorello di Catanzaro, una terribile atrocità ha scosso la comunità nella notte scorsa: un cane è stato torturato e ucciso in modo crudele. L’assessore comunale alla Protezione degli animali, Nunzio Belcaro, ha espresso profondo dolore e indignazione per questo vile gesto di crudeltà. Il povero animale, chiamato Pati e amato da tutta la comunità, è stato trucidato senza pietà, lasciando dietro di sé un segno indelebile di violenza e disprezzo per la vita innocente. Belcaro ha sottolineato non solo l’inaccettabilità di tale comportamento, ma anche il rischio sociale rappresentato da coloro che possono perpetrare tali atti disumani, evidenziando che chi è capace di infliggere sofferenze agli animali potrebbe costituire una minaccia anche per le persone. Il Comune di Catanzaro chiede che gli autori di questo crimine vengano individuati e puniti secondo la legge e si costituirà parte civile in un eventuale procedimento penale.

L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha inviato una denuncia contro ignoti alla Procura di Catanzaro e ha istituito una ricompensa di mille euro per chiunque fornisca informazioni utili all’identificazione e alla condanna degli autori di questo terribile atto criminale. Si invita la comunità a collaborare con le autorità fornendo qualsiasi informazione che possa aiutare a portare gli aggressori alla giustizia.