Cane si intrufola in una mini apertura e resta intrappolato nella parete VIDEO

Faye, un piccolo cane curioso, si è intrufolato attraverso una mini apertura idraulica all’interno di una parete e da lì, il povero cagnolino, per un paio d’ore non è più riuscito ad uscire. Tutto è avvenuto a Garden Grove, in California.

A liberarlo i Vigili del fuoco che, presa a martellate la parete, hanno liberato Faye. “Era così felice quando ci ha visto – raccontano i vigili – Ma forse, ha detto la sua famiglia, Faye sta già progettando il suo prossimo guaio”.