Gatto grigio e strabico in Russia

Un gatto grigio e strabico nato sulle rive del placido Don, in Russia, è diventato un divo del web, anzi una diva perchè è una gattina. I suoi occhi, scrivono i tedeschi della Bild, incantano le persone in massa! Si chiama Fedya, ha 4 anni, ha lo sguardo strabico e i baffi appiattiti: sembra un personaggio dei cartoni animati. Ecco perché la tenera tigre è una specie di celebrità. Con il suo account Instagram e oltre 300.000 follower.

Fedya viene da Rostov sul Don (Russia, 1,1 milioni di abitanti), aveva un disturbo della coordinazione e all’inizio non riusciva quasi a muoversi. Nel 2020 ha passeggiato per i giardini come un gattino appena nato – ed è stato scoperto da Natalya Zhdanova.

“All’inizio non avevo nemmeno notato che avesse un aspetto insolito”, ha detto Natalya al Daily Mail. “Fedya mi è sembrata semplicemente dolce e divertente. Ma amici e conoscenti mi hanno detto: questo gatto ha bisogno di essere mostrato al mondo”.

“Fedya è goffa come una bambina”

Inizialmente, Natalya era riluttante a condividere le foto del suo animale domestico sui social media. Ma presto si rese conto di quanta gioia Fedya porta alle altre persone. Ora pubblica regolarmente foto e video divertenti su Instagram che mostrano il gatto nelle avventure quotidiane.

“Sono felice che molte persone adorino Fedya e comprendano il mio lavoro sotto forma di video divertenti”, afferma Natalya.

E: “Fedya sembra una bambina piccola. È ingenuo e goffo come un bambino.

In un video, il gatto sembra “meditare”. Fissa un cerchio sospeso che gira davanti a lui. Solo questo video ha ricevuto più di 194.000 Mi piace.

Un’altra clip mostra il gattino “goffo” che cerca di arrampicarsi fuori da un piccolo spazio sotto un armadio, raccogliendo 111.000 Mi piace.

Uno dei tanti fan del gatto ha commentato su Instagram: “Fedya, non sei come tutti gli altri – ed è fantastico”.