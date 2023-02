Il Siberiano: tanta bellezza ipoallergenica unita a tanta intelligenza

Conosciuti per la loro bellezza e per la loro forte personalità, i gatti Siberiani hanno una struttura muscolosa e possono pesare fino a nove chili. Hanno un pelo lungo e folto che li protegge dal freddo intenso della loro regione. Il mantello del gatto Siberiano può essere di diversi colori, tra cui grigio, marrone, nero e bianco.

Questa razza di gatti è molto affettuosa, amichevole e ama trascorrere del tempo con le persone. I Siberiani sono molto attivi e giocherelloni e si divertono anche con un semplice pezzo di carta o una palla. Intelligenti e agili, i gatti e possono essere addestrati a fare molte cose, camminare su una corda tesa, dare la zampa o esercizi più complessi che, altre specie di gatti non possono nemmeno in considerazione.

Un altro tratto distintivo dei gatti Siberiani è la loro voce unica. Questi gatti emettono un suono morbido e rauco che ricorda il verso di un animale selvatico, e questo li rende molto divertenti da ascoltare.

I gatti Siberiani hanno anche bisogno di fare molto esercizio fisico e di attività mentali per mantenersi sani e felici perciò hanno bisogno di molto spazio per correre e giocare. È anche importante fornire loro opportunità per interagire con la loro famiglia umana.

Come dicevamo, i gatti Siberiani sono noti per la loro intelligenza e curiosità perciò hanno bisogno di attività mentali per mantenersi sani e felici. Gli esercizi di problem solving consistono in attività che mettono alla prova la loro intelligenza e capacità di risolvere problemi.

Il prezzo di un gatto siberiano in Italia può variare a seconda della qualità della razza, dell’allevatore e della località. In media, il prezzo di un gatto siberiano di razza pura può oscillare tra i 700 e i 1500 euro . Il prezzo potrebbe essere più elevato se il gatto è destinato alla riproduzione o se proviene da un allevatore di alta qualità. E’ importante acquistare il gatto da un allevatore affidabile che garantisca la salute e la qualità dell’animale. Vanno anche previsti i costi di mantenimento del gatto, come cibo, vaccini, cure mediche e altre spese relative alla cura.

Cosa sapere prima di prendere un gatto siberiano

Una cosa molto importante per avere un gatto Siberiano felice è lo Spazio. Essendo molto attivo ne hanno bisogno di molto per correre e giocare. Bisogna quindi assicurarsi di averne abbastanza per accoglierlo adeguatamente. Poi c’è un altro fattore molto importante: il Tempo. Il gatto Siberiano ha bisogno di molte interazioni umane e di attività mentali. Non è certo un tipo di gatto che “dove lo metti sta”. Quindi bisogna mettere in conto di dedicare del tempo per interagire con lui, giocargli e farlo esercitare con la mente. Come con qualsiasi animale, è importante prendersi cura soprattutto della sua Salute. Ha bisogno di seguire na dieta equilibrata e di fare regolari controlli dal veterinario. Ma se cercate un amico a quattro zampe affettuoso, intelligente e soprattutto che non vi causi allergia al pelo, questo è il gatto che fa per voi.